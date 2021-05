Appello a tutte le forze

Inizia l’ultimo anno da sindaco per Leoluca Orlando

il sindaco fa appello alla politica per risollevare le sorti di Palermo

Orlando pensa al prossimo sindaco, “Vedo il Pd di Letta al centro di un progetto”

Inizia l’ultimo anno da sindaco di Palermo per Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo, dopo il terremoto politico dei giorni scorsi e l’addio d’Italia Viva dalla giunta, fa appello a tutte le forze politiche per risollevare le sorti del Capoluogo, provato da numerose emergenze. Dalla vergogna dei rotoli, alla crisi economica, alla crisi sanitaria, al caos rifiuti, passando anche per il degrado delle periferie, Palermo sembra sprofondare, come sprofonda anche la maggioranza in consiglio a sostegno del sindaco.

Appello a tutte le forze politiche per Palermo

Ora Orlando, nel corso di un’intervista a Repubblica Palermo, chiede la collaborazione di tutti perché la nave non affondi. Orlando non ha più i numeri per governare a Palermo e rivolge un appello alla politica della città. “Ho chiesto d’incontrare tutti i capigruppo, manca un anno, e per il bene di Palermo dobbiamo dare risposte”, dice il primo cittadino.

La pandemia ha fermato la rinascita

È stata la pandemia, secondo Orlando a mettere in ginocchio la città. Secondo il sindaco, infatti, Palermo aveva avviato un percorso di rinascita, interrotto bruscamente dall’emergenza sanitaria. Manifesta, Palermo Capitale della cultura, l’aumento delle presenze turistiche erano i segni che, secondo Orlando, la città stava rifiorendo. Ma le emergenze oggi sono tante, a partire dal caos Rotoli. “Stiamo facendo tutto il possibile – sottolinea – ogni settimana riunisco la task force. Stiamo cercando nuovi campi d’inumazione, abbiamo chiuso la convenzione col cimitero di Sant’Orsola. Stiamo montando loculi prefabbricati e aggiustando il forno crematorio”.

Cimiteri, rifiuti e tram tra le priorità

E la questione cimiteri, come dice lo stesso Orlando, è una delle priorità di questo ultimo anno da sindaco, assieme alla questione rifiuti, Prg e tram. “Ma anche i dissuasori a tutela delle isole pedonali e i lavori a Palazzo delle Aquile”. Chi sarà il prossimo sindaco di Palermo? “Immagino una coalizione col Pd al centro, il Pd di Letta che torna a parlare di diritti. Mai con Lega e meloni”, risponde così il sindaco nella sua intervista. “Italia Viva? Scelga per il 2022 con chi vuole stare”.