L'intervento del presidente della Regione

“Ormai non ci sorprende più niente. Due giorni fa Rai Due, nel programma ‘Realiti’ ha trasmesso un indegno attacco alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non ce lo aspettiamo in generale da qualsiasi televisione, in particolare dal servizio pubblico. Leggerezza? Distrazione? Abbiamo difficoltà a crederlo”.

Lo dichiara in un video pubblicato su Facebook il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Io credo – continua il governatore – che la Sicilia meriti ben altro spazio sulla Rai. E questo a Roma dovrebbero saperlo. Perché abbiamo tanto da offrire. In termini imprenditoriali, di eccellenza, di beni culturali, di beni monumentali, di beni paesaggistici. Per lo sforzo che tanta, tanta gente in quest’isola sta compiendo per poter risalire la china. Spereremmo tanto che i dirigenti della Rai tenessero conto di questa valanga che sale lentamente per ‘riabilitare’ l’immagine e la reputazione di una Regione che e stata fin troppo trattata male”.

“Parlare male di magistrati, di imprenditori, di giornalisti o di uomini in divisa che hanno sacrificato la loro vita sulla trincea della lotta alla mafia – prosegue Musumeci – è davvero inaudito, disarmante, non ci sono giustificazioni. Mi auguro che i dirigenti della Rai sappiano assumere le necessarie e ferme determinazioni perché possa essere cancellata questa vergogna. Non si può assolutamente tollerare che la più importante televisione italiana possa dare spazio, anche per un solo secondo, a chi invece di esaltare il sacrificio di tanta gente pensa di poterlo minimizzare o addirittura oltraggiare. Aspettiamo dalla Rai un segnale serio e concreto”.