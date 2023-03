L’incidente in via Serradifalco

Un uomo ieri sera investito a Palermo con la nipotina in braccio di appena 9 mesi. E’ successo in via Serradifalco. Entrambi trasportati all’ospedale non sarebbero in pericolo di vita.

L’impatto

L’incidente accaduto ieri sera esattamente all’altezza dell’incrocio con la via Lulli. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, l’uomo di 60 anni stava traversando la strada sulle strisce pedonali. Investito da un’auto, aveva in braccio la nipotina di appena 9 mesi. Il sessantenne, di origini cinesi, avrebbe battuto sul cofano dell’auto mentre la piccola è caduta sull’asfalto.

Immediati soccorsi

Immediati sono scattati sul posto i soccorsi. L’uomo e la nipote sono stati trasportati all’ospedale di Villa Sofia a Palermo. Il sessantenne ha riportato qualche ecchimosi mentre la piccola un ematoma alla testa. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita anche se la bimba è per ovvi motivi, considerata la fragilità cranica a questa età, sotto osservazione.

I rilievi

La squadra antinfortunistica della polizia municipale di Palermo ha effettuato i lievi sul luogo dell’incidente per provare a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Al vaglio la posizione dell’automobilista alla guida della Fiat Brava che ha investito nonno e nipotina, un anziano Palermitano.

L’incidente in viale Regione

Numerosi gli incendi che si sono verificati con protagonisti,. loro malgrado, i pedoni. Il mese scorso una donna di 66 anni investita in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza di via Pitrè. La donna colpita da una vettura mentre stava attraversando la strada.

Incidente tragico nel Messinese

Sempre lo scorso febbraio si è registrata una vittima della strada nel Messinese a causa di un altro incidente. Morta una donna di 58 anni. Una Ford Fiesta giunta in via Nazionale di Giammoro ha investito la vittima che stava attraversando la strada. La donna deceduta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso.

