La guida

Aggiornato il 12 ottobre 2026

Per raggiungere le isole minori della Sicilia ci sono due modi: il traghetto di Caronte & Tourist Isole Minori, che è l’ex Siremar, e l’aliscafo di Liberty Lines. Per le Eolie si parte soprattutto da Milazzo, per le Egadi e Pantelleria da Trapani, per Ustica da Palermo e per Lampedusa e Linosa da Porto Empedocle.

Il traghetto è più lento ma imbarca anche le auto. L’aliscafo è più veloce e trasporta solo passeggeri. Le partenze cambiano con la stagione, quindi prima di organizzare il viaggio conviene sempre controllare gli orari ufficiali dei traghetti e quelli di Liberty Lines.

Chi fa i collegamenti con le isole minori?

Le compagnie sono due e si dividono il lavoro in base al tipo di nave. Lo dice la stessa Siremar: dalla primavera del 2016 i suoi servizi passano per Caronte & Tourist Isole Minori, che gestisce i traghetti, e per Liberty Lines, che gestisce gli aliscafi.

La flotta di Caronte & Tourist Isole Minori collega la Sicilia con tutti i suoi arcipelaghi: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica. Liberty Lines, con sede a Trapani, si definisce la più grande società italiana di trasporto veloce passeggeri. È attiva in Sicilia dal 1993.

Da quale porto si parte per ogni isola?

Ecco porti, mezzi e compagnie per tutte le isole minori, secondo gli orari in vigore in ottobre 2026.

Eolie (Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi): traghetto da Milazzo e Napoli, aliscafo da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo.

(Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi): traghetto da Milazzo e Napoli, aliscafo da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo. Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo): traghetto da Trapani, aliscafo da Trapani e Marsala.

(Favignana, Levanzo, Marettimo): traghetto da Trapani, aliscafo da Trapani e Marsala. Pelagie (Lampedusa, Linosa): traghetto e aliscafo da Porto Empedocle.

(Lampedusa, Linosa): traghetto e aliscafo da Porto Empedocle. Pantelleria : traghetto e aliscafo da Trapani.

: traghetto e aliscafo da Trapani. Ustica: traghetto e aliscafo da Palermo.

I traghetti sono di Caronte & Tourist Isole Minori, gli aliscafi di Liberty Lines. L’auto si può imbarcare solo in traghetto e, per quasi tutte le isole, con le limitazioni fissate dai Comuni.

Trapani è il porto con più destinazioni: le tre Egadi e Pantelleria, sia in traghetto sia in aliscafo. Per le Eolie invece i porti sono molti: oltre a Milazzo, l’aliscafo parte da Messina e da Reggio Calabria. Dal 1° ottobre il collegamento veloce da Palermo, secondo la tabella oraria di Liberty Lines, c’è solo il lunedì e il venerdì. Per le Egadi, chi arriva da sud o da Mazara può partire anche da Marsala, con aliscafi per Favignana e Marettimo.

Come arrivare alle Eolie?

Milazzo è il porto principale: da qui partono sia i traghetti sia gli aliscafi, e le corse servono tutte e sette le isole. Ci sono anche Ginostra e i due approdi di Salina, Santa Marina e Rinella.

Chi arriva da fuori regione può prendere il traghetto da Napoli. Chi è nella Sicilia orientale o in Calabria trova gli aliscafi da Messina e da Reggio Calabria. Su alcune tratte serve un cambio a Lipari, indicato nelle tabelle come «trasbordo».

Come si raggiungono Favignana e le Egadi?

Le partenze sono da Trapani e da Marsala. Da Trapani traghetti e aliscafi servono Favignana, Levanzo e Marettimo. Da Marsala partono gli aliscafi per Favignana e Marettimo. Secondo l’orario in vigore dal 12 ottobre, alcune corse per Marettimo prevedono un cambio a Favignana.

Come si arriva a Lampedusa, Linosa e Pantelleria?

Sono le isole più lontane e anche le uniche, tra quelle minori, ad avere un aeroporto. Via mare si parte da Porto Empedocle per le Pelagie e da Trapani per Pantelleria.

Con l’aliscafo, secondo le tabelle di Liberty Lines, servono:

circa 3 ore da Porto Empedocle a Linosa ;

da Porto Empedocle a ; 4 ore e 15 minuti da Porto Empedocle a Lampedusa ;

da Porto Empedocle a ; 2 ore e 30 minuti da Trapani a Pantelleria.

Su queste tratte valgono regole di imbarco più rigide. Dopo una circolare del Comando generale delle Capitanerie di porto, Liberty Lines chiede di presentarsi in porto almeno un’ora prima, con un documento d’identità o il passaporto. I dati sul biglietto devono coincidere con quelli del documento, altrimenti si può essere respinti. L’imbarco chiude dieci minuti prima della partenza.

Come raggiungere Ustica da Palermo?

Ustica ha un solo porto di partenza, Palermo, servito da entrambe le compagnie. Secondo l’orario in vigore dal 1° ottobre, l’aliscafo impiega un’ora e mezza. Il traghetto di Caronte & Tourist Isole Minori attracca a Cala Santa Maria o a Cala Cimitero, i due approdi indicati nel sistema di prenotazione.

Si può portare l’auto sulle isole minori?

Sì, ma solo in traghetto. Gli aliscafi trasportano solo passeggeri e, come precisa la compagnia nelle sue FAQ, non accettano nemmeno biciclette, salvo quelle pieghevoli senza batteria.

Prima di imbarcare l’auto bisogna controllare le regole dell’isola di arrivo. Caronte & Tourist pubblica le limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli decise per il 2026 dai Comuni delle Eolie, di Salina, delle Egadi, di Lampedusa e Linosa e di Ustica. In alcuni casi va presentata un’autocertificazione alle autorità.

Dove si comprano i biglietti?

Per i traghetti il biglietto si compra online, con l’app della compagnia, nelle biglietterie dei porti, al servizio clienti e in agenzia di viaggio. Secondo le FAQ di Caronte & Tourist, chi lo compra il giorno stesso della partenza deve passare dalla biglietteria del porto, dal servizio clienti o da un’agenzia. Non c’è uno sconto per l’andata e ritorno. Indirizzi e orari di apertura degli uffici sono nella pagina porti e biglietterie.

Le tariffe non sono fisse. Ad agosto BlogSicilia ha raccontato i rincari scattati sui collegamenti con le isole minori, e per le Eolie esiste anche un biglietto integrato pullman e aliscafo per Milazzo. Per un viaggio alle Egadi resta utile la nostra guida alle isole Egadi.

Domande frequenti

Gli aliscafi trasportano le auto?

No. Gli aliscafi di Liberty Lines trasportano solo passeggeri, con il bagaglio consentito, e non accettano biciclette tranne quelle pieghevoli senza batteria. Per portare l’auto su un’isola minore siciliana bisogna prendere il traghetto di Caronte & Tourist Isole Minori e controllare le limitazioni stabilite dal Comune di arrivo.

Si può comprare il biglietto del traghetto il giorno della partenza?

Sì. Secondo Caronte & Tourist Isole Minori, il biglietto si può acquistare il giorno stesso solo nelle biglietterie di scalo, al servizio clienti o nelle agenzie di viaggio. La compagnia consiglia comunque di comprarlo il prima possibile, perché i posti sulle corse per le isole minori sono limitati.

Che documenti servono per andare a Pantelleria o a Lampedusa in aliscafo?

Sulle tratte Trapani-Pantelleria e Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa bisogna mostrare un documento d’identità o il passaporto, con dati uguali a quelli del biglietto. Liberty Lines chiede di arrivare in porto almeno un’ora prima e chiude l’imbarco dieci minuti prima della partenza.

Chi vive sulle isole minori ha tariffe agevolate?

Sì. Liberty Lines offre la Resident Card a chi abita in una delle isole minori siciliane: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica. Dà accesso a offerte e tariffe dedicate. Condizioni e requisiti sono indicati sul sito della compagnia e possono cambiare nel corso dell’anno.