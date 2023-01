Oggi la cerimonia di consegna dei diplomi ed è già caccia allo studente

Si è svolta oggi alle ore 10.00 presso la Camera di Commercio di Palermo-Enna (Sala Belvedere) la cerimonia di consegna dei diplomi per i primi 25 Tecnici Superiori Biomedicali in Sicilia dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita di Palermo, alla presenza di esponenti di spicco delle istituzioni e protagonisti del mondo dell’industria e dell’impresa.

La cerimonia arriva al termine di un percorso lungo e avvincente, che ha visto gli allievi del corso in ambito biomedicale dell‘ITS Academy, l’unico istituto tecnologico superiore post-diploma in Sicilia, che opera nell’ambito biomedicale e in quello delle biotecnologie industriali e ambientali, impegnati per due anni in un settore d’eccellenza di estremo interesse per il territorio siciliano.

L’istituto è nato nel 2019 proprio con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del mercato attraverso una formazione altamente specialistica facilmente spendibile nel mondo del lavoro.

Aziende già pronte ad assumere, ma servono altre risorse specializzate

Il corso di studio biennale nasce da un’intensa collaborazione tra imprese, Università, Confindustria, Scuole Secondarie di Secondo Grado, Enti di Ricerca, Agenzie per il lavoro e Comune di Palermo, che insieme hanno creato un sistema di co-progettazione dei percorsi di studio, interamente condivisi con le 50 aziende partner (tra cui Confindustria Sicilia, Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici e Legacoop Sicilia), volti a coinvolgere gli allievi in tirocini formativi mirati.

In questo modo si prova a rilanciare l’istruzione tecnica per realizzare una formazione pienamente aderente alle richieste delle imprese, che faticano a trovare risorse qualificate.

Come ha dichiarato il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese durante la cerimonia “C’è una grande distonia, le aziende non trovano risorse specializzate eppure abbiamo un tasso di disoccupazione molto alto nella nostra regione, gli ITS Academy servono a colmare questo gap e quello condotto da L’ITS Nuove tecnologie della vita di Palermo in ambito biomedicale è un esperimento riuscito, in cui domanda delle aziende e offerta formativa si incontrano.”

L’Assessore all’istruzione e e alla formazione professionale Mimmo Turano ha sottolineato: “stiamo lavorando per potenziare il sistema degli ITS Academy che sono un’eccellenza su cui questo Assessorato vuole investire, premiando chi ottiene risultati importanti come quelli che stiamo osservando oggi. Un dialogo maggiore tra mondo delle imprese e mondo del lavoro è la strada che il mio assessorato vuole intraprendere e in questo la missione degli ITS Academy e il confronto con loro sarà cruciale.”

Dello stesso avviso Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita Palermo, che ha così commentato: “Le aziende partner continuano a crescere, scelgono di intraprende un percorso con noi per centrare in pieno l’obiettivo dell’inserimento lavorativo”. E ha poi aggiunto: “Oggi siamo in Camera di Commercio, nostro partner fondatore, e non è un caso perché questo è il tempio delle imprese. Vogliamo sfidare i dati minesteriali che confermano che nel nostro paese gli ITS Academy raggiungono un placement che supera l’80%, oggi i neo-diplomati della nostra scuola che hanno già firmato un contratto di lavoro sono ben otto. Per noi l’obiettivo è occupare il 100% dei nostri tecnici biomedicali. Torneremo a festeggiare tra qualche mese, non solo 25 diplomati ma 25 contratti di lavoro”.

Aperte le iscrizioni al nuovo biennio 2022-2024

Per tutti coloro che fossero interessati a ricevere informazioni, leggere le testimonianze degli ex allievi e a iscriversi ai corsi (Ambito Bio-Med Apparecchi biomedicali e Ambito Bio-Tech Biotecnologie industriali e ambientali) del nuovo biennio 2022-2024 è possibile visitare il sito dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita di Palermo.