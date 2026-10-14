La Sicilia diventa la capitale della scuola in Italia con la due giorni degli Stati Generali. All’evento il ministro Valditara che ha incontrato i docenti di Marsala che hanno messo in sicurezza i loro allievi ma rimasti senza scuola per il maltempo dei giorni scorsi.

Valditara annuncia le risorse per ricostruire la scuola di Marsala, con la promessa: sarà “più bella di prima”.

Ministro, Presidente e assessore

A fare gli onori di casa l’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano e il presidente della regione Schifani che ha approfittato della kermesse per ribadire chela legislatura andrà avanti.

Gli Stati generali sono un momento di confronto sul futuro della scuola, tra dispersione scolastica, disagio giovanile e innovazione didattica.

Schifani chiede nuove risorse e programmi più vicini alle esigenze dei giovani. Il ministro rivendica gli investimenti sull’edilizia scolastica: un miliardo e 150 milioni già stanziati e un altro miliardo previsto.

All’evento hanno partecipato oltre quattromila studenti e centinaia di istituti superiori con nuove proposte didattiche.

Gli ITS per la prima volta agli Stati generali

Presenti per la prima volta agli Stati generali della scuola anche gli ITS, gli istituti specialistici che si occupano di incrociare offerta post scolastica e mondo del lavoro. Tra gli Its c’era anche l’Alessandro Volta di Palermo.

“Non potevamo mancare a questo appuntamento- spiega Maria Pia Pensabene della Its Volta Academy di Palermo- perché quest’anno diventiamo maggiorenni con il nostro 18mo anno di attività. Ed è importante l’attenzione delle istituzioni al ruolo che gli Its possono svolgere nel creare il matching necessario tra il mondo delle imprese e i ragazzi che intendono proseguire i loro percorsi scolastici e formativi post liceo’.