L'annuncio da parte del presidente

Pagamento 100% borse di studio: il governo Schifani assegna le risorse. “Nei giorni scorsi, abbiamo auspicato – dichiara il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico – che, al più presto, potessero pervenire dal Dipartimento Regionale all’Istruzione le risorse finanziarie necessarie per arrivare al pagamento del 100% delle borse di studio agli studenti idonei e aventi diritto.

La pubblicazione

Ebbene, è stato pubblicato – continua il presidente Ersu Palermo – sul sito istituzionale del Dipartimento il decreto con il quale, anche quest’anno, si procederà al pagamento delle borse di studio a tutti gli aventi diritto (ben 11.136). Tutto ciò è stato possibile grazie al governo Schifani che, fin dalla prima ora, ha manifestato attenzione e interesse particolare a garantire il diritto allo studio degli studenti aventi diritto per favorire i loro percorsi universitari, con la tutela del diritto allo studio universitario e all’encomiabile lavoro fatto da tutti i lavoratori dell’Ersu, in sinergia con l’assessorato regionale dell’Istruzione guidato dall’assessore Mimmo Turano.

Questo importantissimo risultato – conclude Michele D’Amico – avrà delle ricadute positive anche sul prossimo anno accademico, perché permetterà all’ERSU Palermo di accedere alla prevista premialità ministeriale per quegli enti che riescono a pagare le borse di studio ad almeno il 95% degli aventi diritto, obiettivo abbondantemente superato”.

Borse di studio ai figli orfani di madri vittima di violenza di genere

Borse di studio anche per i figli orfani delle madri vittime di violenza di genere. Si potrà avere accesso attraverso le prefettura di competenza della provincia di residenza. Si va dal riconoscimento do un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.300 euro.

La ripartizione

I fondi spettano ad alunni e studenti di ogni ordine e grado. A chi frequenta la scuola primaria orfani di madre che faranno domanda saranno assegnati 500 euro. Trecento euro in più a quelli delle medie. Si arriva poi a 1.600 euro per chi frequenta le superiori ed infine 2.300 euro agli universitari.

Come fare domanda

“Le domande per l’erogazione delle borse di studio – si legge in una nota della prefettura di Trapani che in realtà è valida per tutte le altre prefetture – dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2024. L’istanza all’ufficio della prefettura-Area I-Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale”. Per contatti e orari di ricevimento del pubblico è possibile consultare il sito internet della prefettura della propria provincia di residenza e consultare la sezione “servizi ai cittadini”.

