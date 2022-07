Il noto divulgatore scientifico sta preparando puntata su Palermo

Ci sarà un’altra puntata del programma “Meraviglie: la penisola dei tesori”, condotto da Alberto Angela, dedicata a Palermo. Dopo le puntate del 2021 dedicata a Palermo e Monreale, il capoluogo torna in Tv nel programma del divulgatore scientifico.

Le riprese a Palermo

Questa mattina sono iniziate le riprese del programma della Rai davanti alla fontana di piazza Pretoria, che proprio nei giorni scorsi ha ripreso a zampillare grazie all’intervento degli operai dell’Amap. La Palermofilmcommission ha fornito assistenza alla produzione Rai in tutte le fasi autorizzative e logistico-organizzative. “Ho incontrato il conduttore Alberto Angela e ho ringraziato lui e la Rai per l’attenzione che hanno voluto rivolgere alla nostra città, certo che il programma contribuirà a valorizzare i tesori di Palermo”.

Alberto Angela ha girato tra Palermo e Monreale nel 2021

Non è la prima volta che Alberto Angela dedica una puntata a Palermo. Il noto divulgatore scientifico è sbarcato nel 2021 a Palermo ed a Monreale per registrare una puntata del suo programma, “Meraviglie”, che racconta i luoghi più bell’Italia.Si trattava di una puntata dedicata all’itinerario Unesco arabo normanno “Palermo normanna e le Cattedrali di Monreale e Cefalù”.

Dottore ad honorem comunicazione culturale

Nel maggio del 2019, Alberto Angela ha ricevuto all’università di Palermo la laurea Honoris Causa in Comunicazione del Patrimonio Culturale per “la sua lunga attività scientifica e di alta formazione e divulgazione espressamente rinvenibile nei suoi libri e nelle serie televisive, di cui è autore e conduttore, che lo hanno reso celebre in tutta Italia”.

Raccontò la Sicilia in Ulisse – Il piacere della scoperta

Dopo la laurea ad honorem conferitagli dall’ateneo di Palermo, il conduttore attinse alle vicende del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa per ripercorrere la storia dell’antica nobiltà siciliana, calandosi nelle atmosfere ricreate dalla trasposizione di Luchino Visconti. Un periodo di difficile trasformazione sullo sfondo della nascita del Regno d’Italia. Questo servì per raccontare la Sicilia in una puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta che andò in onda nell’ottobre del 2019.