La Fiom chiede incontro urgente a Catania e Cimino

I lavoratori di Eds Infrastrutture sono in stato di agitazione per non aver percepito lo stipendio, intanto la Fiom chiede un incontro urgente all’assessore Catania e al presidente Amat Cimino.

Gli operai metalmeccanici addetti alla manutenzione del Tram non hanno ricevuto gli stipendi. “Il pagamento delle retribuzioni arriva puntualmente il 18 di ogni mese, secondo l’accordo vigente con l’azienda Eds e con Amat. Il 18 novembre invece gli stipendi non sono arrivati – dichiara Francesco Foti, della Fiom Cgil Palermo – E fra poco si avvicina la scadenza del 18 dicembre e delle feste natalizie”.

Uno stato di preoccupazione aleggia tra i lavoratori. “Chiedono di riscuotere i loro stipendi con puntualità – prodesue la nota della Fiom – , come stabilito nella clausola sociale. Abbiamo chiesto un incontro urgente all’assessore alla Mobilità Giusto Catania e al presidente Amat Michele Cimino. Aspettiamo una riposta immediata”.