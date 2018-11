i dati elaborati da infojobs

In Sicilia crescono le offerte di lavoro per il settore terziario. Oltre 500 offerte online nel solo mese di ottobre, con agenti commerciali e assistenti alle vendite saldamente ai primi due posti della classifica secondo l’Osservatorio Professioni stilato da InfoJobs, prima piattaforma in Italia per la ricerca di lavoro online, che ha mappato il panorama dell’offerta di lavoro nella regione (*Fonte (e elaborazione) Wollybi – Tabulaex spin-off accreditata dell’Università di Milano Bicocca). Completano la top 5 specialisti delle pubbliche relazioni, personale addetto all’informazione della clientela e operatori di centrali telefoniche.

La media di esperienza indicata varia dagli zero ai due anni per tutte le posizioni in cima alla classifica, fatta eccezione per il settore delle pubbliche relazioni in cui la richiesta è tra i tre e i cinque anni.

A livello di skill professionali, gli agenti commerciali devono avere ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni e sapere parlare bene inglese; anche agli assistenti alle vendite si richiede una spiccata capacità relazionale, sia con il cliente sia con i colleghi e, oltre alla conoscenza dell’inglese, si aggiunge sorprendentemente il cinese. Doti relazionali ugualmente importanti per gli specialisti delle pubbliche relazioni che devono sapere raccontare la bellezza di una delle regioni più belle d’Italia e per il personale addetto all’informazione della clientela che deve sapersi destreggiare con le vendite, essere in grado di organizzare il lavoro, parlare inglese e tedesco ed essere fortemente orientato al risultato. Esperienza di telemarketing e familiarità con il pc, ovviamente insieme all’inglese, sono infine le abilità che deve avere un futuro operatore di centrali telefoniche.

La domanda di agenti commerciali è la più frequente nelle città di Palermo, Messina, Catania, Enna e Ragusa mentre a Siracusa si punta più sugli assistenti alle vendite. Diversa la situazione a Trapani dove si cercano al primo posto corrieri, fattorini e facchini e a Caltanissetta con macellai e pesciaioli.

Analizzando più nel dettaglio la top 5 delle varie città, si evidenzia come a Palermo, dopo gli agenti commerciali, le maggiori possibilità di trovare lavoro siano per specialisti delle pubbliche relazioni, assistenti alle vendite, conducenti di automobili, taxi e furgoni e infine addetti ai controlli delle vendite.

A Messina seguono al secondo posto i camerieri, il personale addetto all’informazione della clientela, gli operatori crediti e prestiti, e i redattori manualistica e copywriter mentre a Catania si cercano assistenti alle vendite, operatori di centrali telefoniche, personale addetto all’informazione della clientela e meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali.

Spostandosi verso Enna troviamo assistenti alle vendite, addetti alla gestione degli stock, personale addetto all’informazione della clientela e specialisti delle vendite nel settore ICT; conduttori generici di impianti, assistenti alle vendite, personale di ufficio con compiti generali e operatori crediti e prestiti sono i più gettonati a Ragusa. I siracusani sono invece orientati verso professioni quali dirigenti nei servizi di approvvigionamento e distribuzione, carpentieri e montatori di carpenteria metallica, saldatori e tagliatori a fiamma e personale non qualificato delle attività industriali.

Chiudono la rosa delle città siciliane Trapani con professori dell’educazione professionale che si occupano di formare le persone per una specifica occupazione, agenti commerciali, tecnici e assistenti alla riabilitazione e garzoni di cucina e Caltanissetta con assistenti alle vendite, custodi di immobili, personale addetto all’informazione della clientela e infine agenti commerciali.

