“Una Pasqua senza speranza per 27 lavoratrici e i lavoratori della società MG Consulting, che rischiano il loro posto di lavoro presso il punto vendita “Cammarata” in via Duca della Verdura. L’incontro di venerdì tra le aziende MG Consulting e Cammarata Sport 2000 srl si è concluso con un verbale negativo, dopo che la società Cammarata ha escluso categoricamente l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, che prevede il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità”.

Lo comunicano le organizzazioni sindacali Uiltucs, Filcams Cgil e Fisascat Cisl, rappresentate da Ida Saja, Giuseppe Aiello e Stefano Spitalieri. I sindacalisti hanno ribadito la necessità di tutelare i livelli occupazionali e il diritto dei lavoratori a proseguire i rapporti di lavoro con la società Cammarata Sport 2000 srl. “Chiediamo che tutti i lavoratori passino alla società Cammarata Sport 2000 – affermano le sigle – da cui ci aspettiamo un segnale di responsabilità. Vigileremo su eventuali operazioni di vendita o di affitto del punto vendita a soggetti terzi e sull’impiego di personale diverso da quello oggi in forza”. La situazione rimane critica, e le organizzazioni sindacali continueranno a lottare per tutelare i diritti dei lavoratori e per salvaguardare i posti di lavoro.