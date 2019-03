Presidi e assemblee sul territorio

Sciopera il personale contrattista dell’Asp di Palermo. La Fials-Confsal ha comunicato che i dipendenti si asterranno dal lavoro il prossimo 2 aprile per l’intera giornata con presidi e assemblee in tutto il territorio.

Il sindacato autonomo ha più volte chiesto la stabilizzazione dei 647 contrattisti applicando la legge Madia. In una nota il segretario provinciale Enzo Munafò e il segretario aggiunto Giuseppe Forte scrivono che “ancora una volta abbiamo assistito a un’amministrazione che oltre, in alcuni tratti, essersi lasciata andare in considerazioni a nostro avviso offensive del personale interessato, non ha prodotto al tavolo di confronto alcuna novità, meritevole di attenzione, rispetto alle richieste che erano state abbondantemente rappresentate”.

La Fials ricorda il percorso intrapreso dall’Asp che fino ad ora non ha prodotto risultati così come era stato ampiamente previsto dal sindacato. A cominciare dal bando che è stato sospeso dal Tar Sicilia “dimostrando quindi che le scelte aziendali erano a nostro avviso sbagliate e comunque non in ossequio della legge Madia”. Critiche anche sulla possibilità di assunzione di 104 operatori tecnici informatici, “non tenendo in considerazione che in atto centinaia di coadiutori amministrativi svolgono attività equivalenti a quella di operatori tecnici informatici, coprendo le esigenze aziendali presso gli sportelli aperti al pubblico per attività front-line attraverso l’utilizzo di sistemi informatici. Altre centinaia di coadiutori amministrativi coprono le esigenze aziendali per la funzionalità degli uffici e si occupano di contabilità, protocollo, acquisti, paghe e contributi, prenotazioni Cup, telefonici e quant’altro”.

L’amministrazione ha inoltre offerto ancora una volta l’opportunità alla copertura di 112 ausiliari sociosanitari specializzati. Per questi posti la Fials-Confsal ha fatto rilevare “che non accetterà mai il demansionamento del personale che ha i requisiti per ottenere l’applicazione della legge “Madia”, alla stregua del fatto che non accetterà mai che non venga censita l’intera platea del personale contrattista lasciandone fuori circa 300 unità. Va riconosciuto che l’amministrazione, le stesse procedure pretese dalla Fials-Confsal, le ha già applicate per il ruolo sanitario”.