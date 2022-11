Domande entro il 28 novembre

L’INPS ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico per la selezione di 38 figure ingegneri e architetti da inserire a tempo indeterminato nell’area tecnico-edilizia dell’Ente. Il bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 28 ottobre 2022.

Ecco tutti i dettagli sui requisiti e come partecipare al bando di concorso.

I posti disponibili

Il bando prevede due distinte procedure selettive:

Selezione A: 22 unità di ingegneri elettrici e meccanici;

Selezione B: 16 unità di ingegneri civili, edili e architetti.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dal bando;

assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza o licenziamento da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego.

I requisiti specifici

Per gli ingegneri elettrici e meccanici (selezione A) sarà richiesto un diploma di laurea in ingegneria elettrica o ingegneria meccanica o titoli equipollenti o equiparati e l’iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri.

Per gli ingegneri civili, edili e architetti (selezione B) sarà necessario il possesso di un diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o ingegneria edile – architettura o titoli equipollenti o equiparati e iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Le sedi di lavoro

I neoassunti saranno inseriti nelle seguenti regioni: Abruzzo (4 posti); Calabria (2 posti); Campania (6 posti); Emilia Romagna (4 posti); Friuli Venezia Giulia (2 posti); Lazio (4 posti); Liguria (2 posti); Lombardia (6 posti); Marche (4 posti); Piemonte – Valle d’Aosta (4 posti); Puglia (4 posti); Sardegna (4 posti); Sicilia (4 posti); Toscana (4 posti); Trentino Alto Adige (2 posti); Umbria (2 posti); Veneto (4 posti); Direzione generale di Roma(14 posti).

I neoassunti saranno inseriti a tempo pieno e indeterminato (periodo di prova di 6 mesi) e dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Le procedure selettive

L’iter selettivo si baserà su:

una prova scritta distinta per ciascun profilo (test con domande a risposta multipla su materie relative a legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure).

distinta per ciascun profilo (test con domande a risposta multipla su materie relative a legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure). una valutazione dei titoli posseduti

posseduti una prova orale volta ad accertare la preparazione del candidato con riferimento al profilo professionale scelto e che si baserà sulle materie oggetto della prova scritta, sull’ordinamento del lavoro nelle P.A. e norme in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy, conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni sarà necessario trasmettere la domanda di partecipazione, per via telematica, entro le ore 16:00 del 28 novembre 2022, tramite il portale INPS, dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico d’identità digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per partecipare al bando sarà obbligatorio il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per tutti i dettagli consulta il bando.