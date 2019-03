Un lungo corteo ha accompagnato per le strade dello Zen Giacomo e Antonino Lupo padre e figlio di 19 e 53 anni uccisi da Giovanni Colombo di 26 anni lo scorso giovedì sera.

Le due salme sono partite da casa in via Agesia di Siracusa e hanno percorso tutti casermoni rosa per raggiungere la parrocchia di San Filippo Neri.

Tanti giovani in lacrime che indossano la maglietta con la foto di Giacomo e la scritta “Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta. Giacomo“.

In questi giorni la bacheca di Giacomo è stata tempestata di messaggi. Video realizzati dagli amici con musiche dedicate alla giovane promessa del pugilato.

“Quel giorno non me lo dimenticherò mai più.. Non si è capito niente più una giornata bruttissima la più brutta della mia vita assieme a quella di cugino ..

Ogni volta che sento giochi d’artificio mi sento di morire ..Perché sento i colpi come li hanno dati a voi !!!!

Oggi è martedì e mi ricordo ancora martedì non mi sembrava l’ora che era mezzanotte e ti ho fatto gli auguri la prima di tutte e ti ho abbracciato forte e mi ai detto grazie vita mia ed è stato l’ultimo giorno che ti ho visto ma chi lo doveva dire che dovevo vederti solo in una foto ? Ma chi mi sento morire ogni volta che vi guardò…

Il destino con voi è stato crudele bruttissimo ..Un giorno ci abbracceremo forte forte… qualche notte qualche volte venitemi nei sogni che ho bisogno di voi..

Sangu miu Giacomi quanto sei bello mi mancherai da morire non ci credo ancora per me è tutto un incubo che ancora non ci credo non mi posso rassegnare e domani sarà ancora più brutto andrai sotto una terra e non sarai più con noi.. Ogni volta che ti vedevo vedevo il sole ..Sangu miu non è giusto non te lo meritavi.. stai vicino alla tua carissima mamma che è sola senza te che sei la sua vita .. tremo sempre quando sento il tuo nome e mi sento morire solo il pensiero che non ti vedrò mai più solamente tramite una foto Vitamia non ti dimenticherò mai..tu e mio cugino vi siete portati il mio cuore vi amo da morire!!Il dolore che tengo dentro non lo potrai mai capire nessuno ..Datemi sempre voi la forza di andare avanti .. Vi amo non vi dimenticherò mai siete sempre nei miei pensieri .. ci incontreremo nella prossima vita …Ciao Sangu miu Giacomo Le bellezze rare bonoooooooo bonoooo Sangu miu ”

“I miei auguri soprattutto vanno a te Tonino, una brava persona, un leone proprio come il figlio che hai cresciuto, pieno di valori, che portava gioia e allegria nelle nostre giornate facendoci anche sentire protetti.. Oggi lasciandoci ci ha distrutto il cuore. ancora non posso crederci che non sarai più tra di noi, tu vivi nel cuore. Non è un addio ma un arrivederci amico, non ti scorderò mai, ti porterò sempre nel mio cuore e ricorderò tutti i momenti passati insieme, anche tutti i particolari.

La tua voce, il tuo sorriso, la tua forza e la tua vanità.

Sei la nostra stella e il nostro Tyson. vola più che puoi, un giorno ci rincontreremo tutti Giacomo Lupo”.

È arrivato il giorno in cui ti daremo l’ultimo addio… Ci manchi molto Giacomino, manchi a tutti!

Ti ricorderemo sempre sorridente❤ Non è mai un addio ma un arrivederci! Riposa in pace campione✨ #CIAO Giacomo Lupo

Fai buon viaggio angelo nostro..

Resterai sempre e per sempre nei nostri cuori..

Non ti dimenticheremo mai!..

Vai in un posto migliore,lontano da tutto questo male..

Sei il nostro leone,un campione..

Oggi l’ultimo saluto,ma sarà solo un arrivederci,non un addio..

Mi mancherà tanto vederti a mondello e poterti salutare..Mancherai tu.!

Sempre con noi!❤️

Arrivederci all’angelo piú bello del paradiso..

Quanto dolore e rabbia nel vedere quella bara bianca, così piccolo e pieno di vita al fianco al tuo eroe te ne sei andato. Ti porterò sempre nel cuore amico mio perché purtroppo soltanto questo posso fare.

Proteggici tutti che tu sei il nostro campione. Vivi nel cuore. Ci hai lasciato tantissime cose belle. Ti voglio troppo bene. Non si può accettare tutto questo. Addio amico mio r.i.p Un giorno ci rivedremo presto campione.. giacomo lupo