Da una parte il commissario di FdI Luca Sbardella che a margine di un evento a San Giuseppe Jato parla di vertice di maggioranza necessario e imminente per parlare di giunta e di amministrative, dall’altra Renato Schifani che, al termine di una serie di incontri istituzionali a Catania, incontra l’eurodeputato Marco Falcone e gli azzurri catanesi. La politica regionale riparte e si prepara ad affrontare i vedi nodi, sia interni ai partiti che alla coalizione guardando anche alle elezioni amministrative di giungo prima di tutto, quando al rinnovo ci saranno comuni importanti e due capoluoghi di provincia.

Sbardella: “Presto un vertice di maggioranza”

“Terremo una riunione di maggioranza nei prossimi giorni. Dobbiamo affrontare due tematiche. Una sul tagliando di giunta per quanto riguarda la questione degli assessori da nominare e la seconda per le candidature per le amministrative che sono adesso in primavera” ha detto il commissario regionale di FdI in Sicilia Luca Sbardella, a margine dell’iniziativa a San Giuseppe Jato per commemorare il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia e sciolto nell’acido trent’anni fa.

La “truppa” di Fratelli d’Italia

All’incontro a cui ha preso parte la presidente dell’Antimafia nazionale Chiara Colosimo, erano presenti numerosi esponenti di Fratelli d’Italia: oltre Sbardella, il senatore Raoul Russo, la deputata Carolina Varchi, l’assessore al bilancio del Comune di Palermo Brigida Alaimo, l’assessore regionale Alessandro Aricò, l’assessore regionale alla Cultura Francesco Scarpinato e diversi sindaci del comprensorio.

La conferma delle voci su Bucalo e Alaimo al posto di Amata e Scarpinato

“C’è la questione dei due assessorati della Dc che sono al momento ad interim del presidente Schifani – ha aggiunto Sbardella –. Dobbiamo decidere insieme come gestire. Diciamo tendenzialmente che non tornano alla Dc come è attualmente, come l’abbiamo conosciuta. Bisogna vedere come si riorganizzano loro e poi si decide come procedere. Per quanto riguarda noi, abbiamo la questione legata alle vicende giudiziarie dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e come ho già detto nei giorni scorsi, bisogna vedere se viene rinviata a giudizio e come. C’è l’ipotesi di sostituire la Amata con la senatrice Carmela Bucalo, per rispettate il criterio di genere e della territorialità. A questo punto si potrebbe mettere in moto il meccanismo per la sostituzione dell’assessore Scarpinato che andrebbe così al Senato. Le ipotesi di sostituzione sono le più variegate, nel senso che ne abbiamo cinque o sei”.

Schifani a Catania incontra Falcone

Mentre nel Palermitano parlava Sbardella, nel catanese il governatore, dopo un lungo confronto con gli industriali e gli amministratori locali terminato alle 20,30, incontrava l’eurodeputato Marco Falcone e la truppa azzurra etnea. E’ lo stesso governatore a rendere noto l’0incontro con un post sui social e lo fa parlando di un “piacevole incontro”

“Non poteva mancare, dopo gli incontri istituzionali di oggi a Catania, un piacevole momento di confronto con Marco Falcone e la dirigenza di Forza Italia per scambiarci gli auguri di buon anno”.