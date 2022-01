il progetto dell'associazione elementi aps

Cosa possano fare gli insegnanti, gli adulti, i genitori rispetto a questo scenario in cui i giovani sembrano trascorrere la maggior parte della loro vita davanti a uno schermo?

L’utilizzo smodato che i ragazzi fanno fin da piccoli degli smartphone e di altre apparecchiature elettroniche danneggiano i giovanissimi che vengono affascinati dalla dimensione illusoria di onnipotenza.

Dati allarmanti acuiti dal Covid19

I dati rivelano che i minorenni che trascorrono più di un ora al giorno on line hanno il triplo di probabilità di sviluppare un comportamento problematico ed il quadruplo se vi si dedica in un luogo fisico.

La pandemia del Covid19 nell’ultimo anno ha incrementato l’uso del digitale determinando la propensione per il gioco online in maniera esponenziale.

Proteggere i più piccoli dalle dipendenze

La ricerca scientifica evidenzia quanto sia importante lavorare alla promozione di una sana ed equilibrata infanzia e l’adolescenza per strutturare quei fattori protettivi verso lo sviluppo di varie dipendenze, tra cui configura anche il gioco d’azzardo.

L’iniziativa dell’Associazione Elementi Aps

La migliore cura rimane sempre la prevenzione pertanto l’Associazione Elementi Aps, che da alcuni anni svolge la campagna di prevenzione alla ludopatia attivando vari nodi territoriali per la costruzione di una comunità educante capace di rispondere ai bisogni e alle numerose richieste di aiuto, intende favorire una formazione teorica scientifica a tutti gli adulti che si prendono cura dei bambini e dei ragazzi in un momento fondamentale del loro neurosviluppo con la realizzazione di 4 seminari per scuola primaria e 4 seminari per scuola secondaria di Palermo e provincia.

I seminari

I seminari sono condotti dal Dott. Giuseppe Maniaci, PhD Psicologo Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Neuroscienze e Disturbi del Comportamento. UOC di Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Professore di Psicologia Clinica e Psicologia Generale Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (BIND) dell’Università degli Studi di Palermo; con la partecipazione del Dott. Giuseppe Mustile, Responsabile unità complessa dipendenze patologiche, Sert. Asp Ragusa, il Dott. Nicolay Catania psicologo, e dalla Dott.ssa Amelia Bucalo Triglia, responsabile del progetto.

L’obiettivo dei seminari

I seminari, che si svolgeranno ogni venerdì dal 4 febbraio, intendono fornire strumenti per gestire, prevenire e contrastare la ludopatia ed il comportamento di dipendenza determinato dall’uso spasmodico del cellulare e video giochi.

Saranno svolti con supporto digitale via web a distanza per consentire maggiore fruizione ed il collegamento con relatori di pregio che vivono fuori Palermo.

Sarà valutata l’elaborazione dei vissuti emersi nelle scuole per attivare una riflessione in merito.

Una giornata di socializzazione

Al termine dei seminari è prevista una giornata dedicata alla socializzazione che si svolgerà all’interno del bene confiscato – sede Elementi – che dispone di spazio all’aperto a cui potranno partecipare, insegnanti, relatori, genitori, studenti, giornalisti. Questo farà sì che si comprenda il vero mondo in cui vivere, il mondo reale e con gli amici in carne ed ossa, piuttosto che con quelli dei social media o dei giochi online.

Informazioni per l’iscrizione

Per l’iscrizione ai seminari è necessario inviare una mail a Info@teatrodelfuoco.com specificando 1° o 2° ciclo di seminari a cui intende partecipare, nome, cognome, professione, scuola, classe, recapito telefonico.

Date 1° ciclo “Scuola primaria e secondaria 1° grado”

Venerdì 4 febbraio 15:00-17:00

Venerdì 11 febbraio 15:00-17:00

Venerdì 18 febbraio 15:00-17:00

Venerdì 25 febbraio 15:00-17:00

Date 2° ciclo 4 seminari “Scuola Secondaria di 2° grado”

Venerdì 4 marzo 15:00-17:00

Venerdì 11 marzo 15:00-17:00

Venerdì 14 marzo 15:00-17:00

Venerdì 18 marzo 15:00-17:00

Il progetto “Gioco o malattia? Quali i segnali allarmanti” è realizzato dalla Associazione di promozione sociale Elementi APS che opera in un bene confiscato alla Mafia affidato dal Comune di Palermo.