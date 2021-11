Fredrick Kipkosgei Kiptoo e Giorgio Giacalone con gli studenti

Visite d’eccellenza oggi presso Lum Palermo di via Filippo Parlatore. I due campioni della maratona di Palermo, Fredrick Kipkosgei Kiptoo che ha vinto nella classica distanza di 42km e 195 metri, e Giorgio Giacalone che è arrivato primo nella mezza, hanno voluto conoscere i studenti del liceo e hanno testimoniato con la loro presenza l’importanza dello sport e del benessere a 360°.

L’istituto vanta tra i suoi allievi campioni nazionali di varie discipline e si pregia di essere uno dei licei storici della città di Palermo.

Agli studenti è rimasto un gran segno della giornata di oggi e come durante una maratona, un passo dietro l’altro, l’importante è sempre raggiungere il traguardo e realizzare i propri sogni. Lum sarà sempre al loro fianco proprio per questo.

Chi sono i due campioni

Il keniano Fredrick Kipkosgei Kiptoo, 25 anni, ieri ha vinto la maratona di Palermo al suo esordio assoluto sulla distanza. Specialista della pista, in particolar modo dei 5000 metri, Kitptoo ha chiuso le sue fatiche davanti a tutti in 2 ore 2h17’33”. Un tempo interessante se si considera anche la difficoltà del percorso che la ventiseiesima edizione della gara ha offerto ai quasi 1.300 iscritti. Kiptoo ha avuto la meglio nei confronti dei connazionali Mwangi e Mugendi che alla vigilia, anche perché accreditati di buoni personali, erano anche i favoriti. Kiptoo dopo l’esperienza palermitana continuerà ad allenarsi per poi preparare la maratona di Mumbai, in India.

Il palermitano Giorgio Giacalone, è stato profeta in patria ed ha recitato il ruolo da protagonista aggiudicandosi la mezza maratona sulla di stanza dei 21 chilometri e 97 metri. Il podista dell’Asd Palermo H13,30 vincendola in 1h14’14’. Una gara da lui definita della “Ripartenza ed in grado di mettere Palermo sul piano di contribuire al panorama sportivo agonistico dell’Italia”. Sul traguardo di via Libertà ha avuto la meglio su Luigi Saporito (Asd L’Atleta Palermo) e su Dario Meneghini.