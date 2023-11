Malore in casa a Ficarazzi, muore donna di 38 anni

10/11/2023

Tragedia in casa a Ficarazzi dove una donna, Anna Freschi è morta a 38 anni. Colpita da malore, sono stati chiamati i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Inutili, però, i tentativi di rianimare la donna, moglie e madre di cinque figli. Per lei non c’è stato nulla da fare. Sgomenta la comunità cittadina che si è stretta intorno alla famiglia Freschi.

Malore nella spiaggia Mondello, muore una donna

Purtroppo, questo non è che l’ultimo caso di questo tipo di morti. E’ accaduto a luglio ad un donna di 82 anni, Maria Polizzi, mentre stava facendo il bagno. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata subito soccorsa da alcuni bagnanti. Ma non c’è stato nulla da fare. Altri bagnanti hanno assistito al mancamento dell’anziana e l’hanno portata a riva. Appena poche settimane prima un altro malore si era verificato nella spiaggia con il decesso di un 54enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’82enne. Si attende adesso l’arrivo del medico legale per le verifiche del caso. Appena qualche settimana fa sempre nella spiaggia di Mondello si era verificata un’altra morte improvvisa. Il 30 maggio scorso un dipendente della società Italo Belga che gestisce la spiaggia in concessione nella stagione balneare è morto. E’ accaduto nel tratto proprio di quella spiaggia poco dopo la piazza di Valdesi. Si tratta di Massimo Russo, 54 anni, impegnato a lavorare probabilmente ai preparativi in vista dell’avvio proprio della stagione balneare dello stabilimento estivo. L’uomo era molto conosciuto a Mondello e a Partanna Mondello.

Il 23 giugno scorso altra bagnante che perde la vita, questa volta però nell’Agrigentino. A perdere la vita una turista romana di 41 anni che qualche giorno prima aveva accusato un malore alla spiaggia della Scala dei turchi di Realmonte. Era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un arresto cardiocircolatorio. La donna assieme al fratello era in spiaggia per prendere il sole e all’improvviso ha accusato il malore. Medici e operatori sanitari hanno cercato di rianimarla e poi in elisoccorso l’hanno trasferita all’ospedale di Agrigento. Fin da subito i sanitari hanno ritenuto disperate le sue condizioni.