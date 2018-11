a scriverla l'unione difesa dei consumatori

Dopo la prima proposta lanciata ieri l’Udicon (Unione Difesa dei Consumatori) scrive oggi al Presidente della Regione e per conoscenza ai prefetti siciliani chiedendo un incontro nel quale affrontare molte conseguenze fino ad ora trascurate del maltempo e lancia una serie di allarmi.

“Riteniamo urgente – scrive il Presidente regionale Udicon Pietro Feroce – sostenere i cittadini che oltre ad avere subito ingenti danni alle proprie abitazioni pagheranno un prezzo salatissimo a seguito dell’aumento del costo dei prodotti agro-alimentari”.

“Le drammatiche alluvioni, frane e smottamenti provocate dalle ingenti piogge di questi giorni oltre a seminare morte hanno portato devastazione di intere aree mettendo in ginocchio gli agricoltori che già stanno facendo i conti con il drammatico calo delle produzioni olivicole che sfiorano l’80% – scrive ancora Feroce – con la conseguenza che importeremo olio proveniente da paesi stranieri di scarsa qualità e tracciabilità, che arriverà nelle tavole dei cittadini, non garantendo una adeguata sicurezza alimentare battaglia che l’U.Di.Con si è già da tempo intestata a livello nazionale, per garantire il consumatore sulla qualità dei prodotti consumati nelle tavole, contrastando fortemente la contraffazione e le frodi alimentari”.

L’U.DI.CON “Unione per la Difesa dei Consumatori” regionale siciliana chiede, dunque, un segnale forte anche al governo regionale al quale ha da avanzare proposte concrete.

“E’ giusto pensare con immediatezza ai cittadini e agli agricoltori che hanno subito danni – dice il presidente nazionale Udicon Denis Nesci – ma occorre anche tutelare le produzioni non trascurando la sicurezza alimentare tema che ci sta particolarmente a cuore perché rappresenta anch’esso un importante elemento di tutela dei consumatori”.

L’Udicon siciliana è pronta a sostenere gli agricoltori e i cittadini danneggiati da questa ondata di maltempo in tutte le pratiche per l’assistenza, il ripristino delle attività e il risarcimento del danno. Chi volesse può rivolgersi all’Unione difesa dei consumatori attraverso il numero WhatsApp 388.9994291