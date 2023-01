Sicilia nella morsa del maltempo

La Sicilia nella morsa del maltempo. Tanti i disagi in quasi tutte le province a causa della pioggia, della grandine e del forte vento. Alle Eolie, isole minori siciliane, i collegamenti con la terraferma hanno subito notevoli ripercussioni a causa del mare mosso. Nella notte tra venerdì e sabato tutta l’isola è stata interessata da una serie di forti nubifragi che hanno provocato danni e disagi.

Vento forte bloccando mezzi di collegamento

Le Isole Eolie sono state colpite nelle ultime ore da venti forti che hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari e hanno bloccando aliscafi e traghetti nei porti. A Panarea, Stromboli, Ginostra, Alicudi e Filicudi mezzi di collegamento a singhiozzo per il mare molto mosso, con onde alte cinque metri e una forza di vento di sei. Le navi dell’acqua della Marnavi di Napoli e della Green Fleet di Messina si sono rifugiate in rada.

Problemi di elettricità

Da ieri sera Alicudi e Pirrera, una borgata di Lipari, sono prive di luce a causa di problemi tecnici nella rete elettrica causati dal vento. Tecnici della Sel stanno lavorando per eliminare il problema, ma ad Alicudi gli isolani e il delegato municipale Italo Palermo lamentano l’assenza di un tecnico dell’Enel sull’isola e i danni e i disagi causati dalle ripetute interruzioni di elettricità.

Danni alle campagne e alle abitazioni

La furia del vento ha causato danni anche nelle campagne delle isole, a vigneti e coltivazioni, abbattendo alberi e causando problemi alle strade provinciali e comunali, antenne e tettoie. L’unica nota positiva si è registrata nelle alture di Vulcano, dove ha fatto la sua comparsa la neve per la gioia dei più piccoli e delle caprette del gregge della famiglia della signora Immacolata Rifici.

Disagi in tutta la Sicilia

A Palermo nella serata di venerdì un albero di grosse dimensioni è caduto in via Margherita di Savoia e il traffico è stato interrotto a lungo, con una decina di autobus incolonnati e bloccati perché non riuscivano a passare. In altre zone della città, la forza del vento ha spostato i cassonetti dell’immondizia, alcuni finiti in strada, così come altri alberi e arbusti caduti e trascinati sulla carreggiata. Sono caduti dei calcinacci da alcuni palazzi, segnalazioni ai Vigili del Fuoco in via San Lorenzo e via Sampolo, mentre a Partanna e Mondello si sono registrati i soliti allagamenti. In via Euridice, un albero è stato sradicato ed è finito in strada.

Danni in tutta la Sicilia

In Provincia, in contrada Serre a Carini è crollato un muro e ha invaso la carreggiata bloccando la viabilità. Totalmente interrotti, invece, i collegamenti con le isole Eolie a causa del mare mosso e del fortissimo vento. Ad Alcamo una tettoia si è staccata dai supporti in un edificio ed è volata fino ai cavi dell’elettricità, per fortuna incastrandosi e dunque senza finire sulla strada rischiando di colpire dei passanti. A Ribera alcuni pannelli si sono sganciati dal tetto di un’abitazione e sono finiti in strada colpendo delle macchine, alcune di queste in transito. – Tanta paura, anche due anziani feriti ma per fortuna lievi. Danneggiamenti, infine, anche a Sciacca, dove un albero si è abbattuto su due auto posteggiate.