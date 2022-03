Condizioni meteo avverse, nuovo avviso della protezione civile

Torna il maltempo in Sicilia. Venti di burrasca e brevi temporali saranno protagonisti nella zona occidentale dell’isola per le prossime 36 ore. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi, alle 24 di domani, 31marzo dove viene evidenziata l’allerta gialla nel Trapanese e nell’Agrigentino. In queste due province sono previsti i maggiori disagi ma difficoltà non sono escluse anche nel resto dell’isola.

Condizioni meteo avverse

Previste anche condizioni meteo avverse, con il “persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte”.

Il bollettino 22089 indica precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati.

Temperature minime in locale sensibile aumento, massime in sensibile aumento sui settori ionici.

Venti: localmente forti dai quadranti meridionali; dal pomeriggio localmente forti occidentali.

Mari: Tendente ad agitato lo Ionio, molto mossi i restanti bacini.

Evoluzione meteo in Sicilia

Per la giornata di giovedì 31 marzo, un’area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio.

Asciutto in serata. Venti tesi meridionali in intensificazione. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Per venerdì 1 aprile

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia per venerdì 1 aprile determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.