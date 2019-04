“Il Governo Musumeci deve resistere all’impugnativa della norma regionale sui Marina Resort e per la semplificazione delle procedure di concessione di breve durata o per aree di modeste dimensioni”.

A chiederlo sono Marianna Caronia, Carmelo Pullara, Giuseppe Compagnone e Daniela Ternullo, che commentano così il provvedimento con cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato la presunta inconstituzionalità di alcuni articoli della legge finanziaria regionale fra cui il 24 e il 25.

“Non è pensabile che nel momento in cui finalmente l’Assemblea Regionale produce interventi normativi per la promozione dello sviluppo, dell’impresa e dell’occupazione, su questi provvedimenti cali la scure del Governo nazionale – proseguono -. Di fronte ad una situazione della nostra regione che vede una gravissima situazione di crisi, ostacolare proprio quelle leggi che guardano oltre l’emergenza e stimolano la crescita non è accettabile. Confidiamo nella scelta del Governo e dell’Assemblea di resistere contro l’impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale – concludono i parlamentari – anche per tutelare il diritto dell’ARS ad intervenire su queste materie ed affermare un principio basilare delle nostre prerogative autonomiste”.