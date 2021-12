stanno andando a ruba

Il nuovo decreto cosiddetto “Natale”, entrato in vigore il 25 dicembre, tra le diverse misure impone anche l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblici, (lunga percorrenza e locale); nei cinema, teatri e musei, eventi sportivi (al chiuso e all’aperto).

Corsa all’acquisto delle Ffp2

Ma l’introduzione dell’obbligo di adozione delle mascherine Ffp2 ha dato luogo ad una vera e propria corsa all’accaparramento, tant’è che le scorte si stanno esaurendo, con prezzi variegati e in ascesa.

Prezzi in rapida ascesa

“Stamane i nostri volontari sono stati in giro, per supermercati, sanitarie, parafarmacie e farmacie a Palermo, per monitorare l’andamento dei prezzi delle mascherine Ffp2” dichiara Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo. “Il prezzo, per una confezione da 10 unità, oscilla da € 8,9 presso una catena di supermercati, a oltre € 20 in farmacia e parafarmacia. Il fatto che vanno a ruba, lascia presagire prezzi in rapida ascesa”.

Cittadini preoccupati

I cittadini hanno ancora freschi nella memoria i rincari avvenuti durante il primo lockdown, quando una mascherina Ffp2 è arrivata a costare oltre € 20, e sono preoccupati in quanto temono fenomeni speculativi ed esaurimento delle scorte.

Federconsumatori Palermo: “I cittadini segnalino prezzi anomali”

“Per questo auspichiamo che ne sia disposto non solo l’uso ma, anche, imposto un prezzo massimo, come avvenuto per le mascherine chirurgiche, onde evitare inevitabili speculazioni. Invitiamo i cittadini a segnalare prezzi anomali alla mail: variazione_prezzi@libero.it” conclude Vizzini.

Cosa ha detto il sottosegretario Sileri

“Arriveremo a un prezzo calmierato per le mascherine. Per i tamponi i costi sono già calmierati ma secondo me non si possono fare ogni due o tre giorni perché ci sono già delle regole precise”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a ‘Pomeriggio cinque news’ su canale 5.

Cosa ha detto il sottosegretario Costa

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2: lo ha detto lo stesso Costa nella trasmissione Tagada’ su La7. Alla domanda: “ci sarà un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia della popolazione per svolgere attività più a rischio? “Credo proprio di sì” è stata la risposta”.

Costa si è detto inoltre “convinto che verrà incaricata di avviare il percorso che possa portare a dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 ancora una volta la struttura commissariale guidata dal commissario Figliuolo, così come è stato fatto per i tamponi. Anche – ha osservato, – perché giustamente di fatto le abbiamo imposte anche a coloro che si sono vaccinati. Credo sia giusto dare una risposta di questo tipo”.