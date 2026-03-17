Maxi tamponamento sulla Palermo Messina. Il grave incidente ha imposto la chiusura totale del tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo in entrambe le direzioni di marcia.

La causa scatenante dell’emergenza è stata individuata nella massiccia presenza di gasolio disperso sulla carreggiata, una condizione che ha reso l’asfalto estremamente viscido e ha trasformato il percorso in una trappola per centinaia di automobilisti.

L’incidente nella galleria Villafranca

L’episodio più drammatico si è consumato intorno alle 8:45 all’interno della galleria Villafranca, nel tratto in direzione Palermo poco prima dello svincolo di Rometta Marea. In un soffocante groviglio di lamiere, si è verificato un maxi tamponamento a catena di proporzioni insolite che ha coinvolto circa ottanta mezzi, tra cui automobili private, furgoni e mezzi pesanti. La scarsa aderenza causata dal combustibile e lo spazio limitato del tunnel hanno innescato una reazione a catena che ha reso impossibile qualsiasi manovra evasiva per i conducenti che sopraggiungevano.













L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza

Sul luogo del maxi scontro sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, supportate da numerose unità operative. I soccorritori si sono trovati a operare in un contesto ambientale particolarmente difficile, lavorando senza sosta per districare i veicoli incastrati e prestare assistenza ai moltissimi occupanti rimasti bloccati nelle proprie vetture. Una priorità assoluta è stata data alla messa in sicurezza dei serbatoi dei mezzi coinvolti, per scongiurare ulteriori rischi di incendio o esplosioni nel luogo chiuso della galleria.

Circolazione paralizzata e coordinamento sul campo

Attualmente la circolazione autostradale rimane completamente paralizzata per permettere l’evacuazione dei coinvolti e la successiva bonifica della sede stradale. Oltre ai Vigili del fuoco, sono impegnati in un complesso sforzo di coordinamento gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di gestire i rilievi tecnici e deviare il flusso veicolare, e i sanitari del 118, che stanno fornendo le prime cure e il supporto necessario alle persone coinvolte nel sinistro. Le autorità raccomandano la massima prudenza e suggeriscono percorsi alternativi fino alla completa risoluzione delle operazioni di ripristino della sicurezza.

Altro incidente nei pressi del ponte di San Pier Niceto

Altro incidente si è verificato all’altezza del ponte di San Pier Niceto. Sul posto è intervenuto la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo con APS (Autopompa Serbatoio) e mezzo Ranger, provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area; il conducente è uscito illeso dal sinistro.