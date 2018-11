Le vittime del maltempo

Nel giorno del ritrovamento del corpo del giovane medico Giuseppe Liotta anche il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha voluto far sentire la sua vicinanza e quella del Parlamento siciliano ai familiari.

“Per giorni abbiamo sperato che i soccorsi potessero ritrovare in vita Giuseppe Liotta, ma purtroppo il giovane pediatra si aggiunge alle vittime del terribile maltempo che si è abbattuto sabato scorso nella provincia di Palermo”. “Esprimo la vicinanza mia personale e dell’intero parlamento siciliano alla famiglia e ai colleghi di Liotta, vero esempio di abnegazione e di rispetto verso i piccoli pazienti dell’ospedale ‘Dei Bianchi’ di Corleone a cui prestava cure e dedizione”.

Un ricordo ed un pensiero che è anche per tutte le vittime della terribile ondata di maltempo che lo scorso fine settimana si è abbattuta sulla Sicilia

“Sono costernato per le vittime che le avverse condizioni atmosferiche hanno mietuto nelle ultime ore in Sicilia. Sono addolorato per la perdita di tante vite umane – aggiunge il presidente dell’Ars – come nel caso della villetta nei pressi di Casteldaccia dove hanno perso la vita, tra gli altri, Rachele Giordano di appena 1 anno e Francesco Rughoo di 3 anni”.

Miccichè ha fatto arrivare le sue condoglianze anche ai parenti dei tre morti di Cammarata e di Vicari, mentre segue con trepidazione le ricerche del medico scomparso.

“La forza degli elementi naturali – conclude Miccichè – ha sconvolto il nostro territorio. Ma, spesso, tali immani tragedie sono responsabilità dell’uomo”.

“I sindaci hanno l’obbligo di denunciare gli abusi edilizi, ma deve essere compito delle altre Istituzioni occuparsi di tutto l’iter penale e dell’eventuale abbattimento delle case fuori legge”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine dell’incontro, a Palazzo dei Normanni, con una delegazione di sindaci, guidati dal presidente dell’Anci Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, per affrontare il problema dell’abusivismo edilizio e del dissesto idrogeologico.

