È ormai tutto pronto per la IV edizione del Meraki Book Festival – Festival del libro e della cultura di Palazzolo Acreide, che si svolgerà il 6 e il 7 settembre 2025, presso il Palazzo Municipale di Palazzolo Acreide. Il titolo di questa edizione è Dal filo alla tela, ispirato al mito e alle sue molteplici declinazioni narrative: dal filo di Arianna alla tela di Penelope, ogni filo diventa simbolo di attesa, di astuzia, di costruzione e di orientamento, dando vita a un intreccio, che non è altro che il cuore di ogni storia e di ogni racconto.

La manifestazione sarà inaugurata alle 17:30 di sabato 6, con i saluti istituzionali. Ad aprire la manifestazione sarà la prima presentazione pubblica del nuovo volume di Salvatore Distefano, Il romantico «diario di viaggio» di Giuseppe d’Albergo, filosofo, patriota e cultore delle Belle Arti. Palazzolo Acreide 1839 (Armando Siciliano Editore), dedicato allo studioso palazzolese, cui seguirà L’archivista delle anime (Algra Editore) di Raimondo Raimondi, raccolta di 17 racconti dell’orrore, ambientati all’interno di varie località siciliane. Si entrerà nel vivo con Filippo Brianni, che presenterà Il monastero perduto. Sulle tracce di un segreto millenario in Sicilia (VGS Libri), un romanzo in cui mistero, archeologia e passione si fondono attraverso i secoli, alla scoperta di fili invisibili che legano destini apparentemente distanti. A concludere la prima giornata del Festival sarà la scrittrice Francesca Maccani, autrice di Agata del vento. Un romanzo di mare e di cielo (Rizzoli), storia di magia, antiche tradizioni, coraggio, libertà e rinascita.





La seconda giornata si aprirà alle 18:00 con Monica Leone e il suo romanzo Tra parole, petali e palati (Morrone Editore), in cui la dedizione all’arte culinaria diventa la medicina per l’anima, mentre Enzo Papa presenterà il saggio La chiave di tutto. Asterischi siciliani (Le Fate Editore), dedicato alla Sicilia, di cui è impossibile dare un’immagine completa e che si compone di un insieme di tessere di mosaico, che danno vita a un labirinto complesso. Protagonisti della terza sessione saranno Simona Lo Iacono e Dionisio Mollica, che proporranno, rispettivamente, Il Grande Comandamento (Apalòs), un racconto ambientato nella Sicilia del 1492, e Nel transito del nulla (Apalòs), percorso narrativo sperimentale che combina mondo reale e introspezione simbolica. A chiudere la manifestazione sarà Rosita Manuguerra che con il suo Malanima (Feltrinelli), romanzo di formazione ambientato in una piccola isola, che ha per protagoniste due ragazze e il racconto di emancipazione delle loro madri, si è rivelata il caso letterario dell’anno.

Tante novità anche quest’anno. La manifestazione principale, che sarà dedicata a un noto personaggio del nostro tempo, sarà ospitata, per la prima volta, all’interno dell’Auditorium Comunale, mentre la consueta Fiera del libro si sposterà sotto gli Archi del Corso Vittorio Emanuele, lasciando spazio al Market Creativo e dell’Artigianato che occuperà l’Atrio Comunale. Nello stesso spazio, gli operatori del Museo Antropologico di Testa dell’Acqua, proporranno due workshop dedicati alla natura e alle tradizioni magiche, previsti rispettivamente il sabato pomeriggio e la domenica mattina, mentre il Sistema Rete Museale Ibleo, proporrà un’escursione presso la Ex Stazione di Palazzolo Acreide, per il primo pomeriggio di domenica 7.





«Mai come quest’anno, i veri protagonisti del Festival saranno gli editori, che sin dal primo anno animano la Fiera del libro, elemento fondante della nostra manifestazione, e che hanno voluto proporci il meglio del loro catalogo letterario.», spiega Fabio Fancello, presidente dell’associazione Meraki ETS, «È un Festival degli artisti, con il poster ufficiale firmato dall’illustratore Pierluigi Longo e la scenografia realizzata dal floral designer Nicola Indaco. Ci auguriamo», conclude, «che anche quest’anno il pubblico intervenga numeroso, sia partecipe e riscopra insieme a noi il piacere della lettura, riannodando ancora una volta quel filo che compone il fitto tessuto culturale del nostro territorio». «Ogni edizione del Meraki Book Festival» commenta Nadia Spada, vicesindaca di Palazzolo Acreide, «è un filo che si intreccia con altri fili, tessendo una trama di parole, visioni e comunità. Palazzolo Acreide, con questa quarta edizione, rinnova il suo destino di terra di cultura, dove la bellezza diventa seme di futuro. Accogliere la quarta edizione del Meraki Book Festival è per me in qualità di assessore alle attività culturali motivo di orgoglio e di responsabilità. Questa manifestazione, inserita nel cartellone Palazzolo è, rappresenta un presidio culturale di alto livello che rafforza la vocazione del nostro Comune a essere centro di elaborazione e diffusione di pensiero.»

Il Meraki Book Festival è una manifestazione, ad ingresso gratuito, ideata, promossa e organizzata dall’associazione Meraki ETS, con la direzione artistica di Fabio Fancello, Daniele Lo Magro e Concetta Caruso. Ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” e rientra nella programmazione di eventi culturali Palazzolo è, voluta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Palazzolo Acreide. L’evento è realizzato in partnership con il Sistema Rete Museale Ibleo, la CNA di Siracusa, il Museo Antropologico di Testa dell’Acqua e l’associazione Heritage Experience.

Il programma della manifestazione è visionabile sul sitowww.merakiets.it o direttamente al link https://merakiets.it/index.php/2025/08/05/meraki-book-festival-festival-del-libro-e-della-cultura-2025/.

Luogo: Palazzo Municipale, Piazza del Popolo, 1, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Prezzo: 0.00

