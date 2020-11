La lettera

Il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore Leopoldo Piampiano e al Capo area Luigi Galatioto, con una lettera inviata ai concessionari degli stalli nei mercati rionali della città, ha richiamato l’attenzione sul rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica nei mercati, con riferimento alla prevenzione del Covid-19, in particolare sull’uso necessario delle mascherine, del distanziamento interpersonale di almeno un metro, dell’approntamento di liquidi igienizzanti per gli utenti e della necessità che si evitino gli assembramenti.

Inoltrando, quale promemoria, il testo del recente DPCM nella parte che riguarda proprio i loro obblighi quali titolari di concessione mercatale, Orlando ha sottolineato che “nel caso di inosservanza di quanto prescritto dai decreti o dalla presente nota – così recita la lettera – potrà essere disposta la sospensione dell’attività nei mercati”.

Ecco il decalogo per i mercati rionali approvato la primavera scorsa e condiviso da Comune e concessionari.

Ecco quali sono le regole da seguire:

– i mercati si terranno con il consueto orario 07.00/14.00, fatta salva la facoltà per gli operatori di autoridursi l’orario d’esercizio, gli altri abituali mercati non potranno svolgersi poiché logisticamente non idonei a garantire le condizioni di sicurezza;

– il perimetro dell’area mercatale dovrà essere delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei;

– il distanziamento tra i banchi di vendita, separati da due strati di tenda, sarà di cm 50 al fine di garantire le misure di protezione tra i banchi, come garantito da Confimprese Palermo con la nota sopra citata;

– in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero non superiore a due unità, al fine di garantire il distanziamento sociale tra loro, ed inoltre dovranno indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca e guanti protettivi monouso;

– prima dell’inizio dell’attività di vendita, ogni operatore commerciale dovrà provvedere a tenere distanziati i clienti dal banco e fra di loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale (almeno 1 metro), e dovrà, inoltre, segnalare con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

– l’accesso all’area mercatale dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all’ingresso di ciascun varco e, nella logica della leale collaborazione, saranno messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato;

– l’accesso all’area mercatale è consentito contemporaneamente ad un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 o da un disabile che non verranno computati ai fini della capienza dell’area mercatale;

– la capienza dell’area mercatale è calcolata in numero di tre clienti, contemporaneamente presenti, per ogni banco di vendita;

– il servizio di vigilanza verrà stabilito nella misura minima di n. 1 operatore per ogni varco.