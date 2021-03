le previsioni nell'isola

Avvio di settimana ancora dominato dall’anticiclone ma correnti più fresche e umide correnti nordorientali alimentano condizioni di variabilità in Sicilia rinnovando una frequente alternanza tra fasi soleggiate e annuvolamenti irregolari ma senza piogge.

Temperature stabili. Venti deboli o moderati da NE-ENE. Mari: poco mosso il basso Tirreno, mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Martedì – Al Nord il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno al Nordest e in Liguria e poco nuvoloso altrove. Centro: La giornata trascorrerà con nubi sparse sulla Sardegna settentrionale, sul resto delle regioni invece il sole sarà prevalente e splenderà indisturbato in un cielo poco nuvoloso.Sud: La giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Mercoledi – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da possibili foschie mattutine tra Piemonte e Lombardia e nubi sparse sulla Liguria. Per il resto il cielo sarà sereno. Clima piacevole di giorno. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte qualche occasionale nubi sulle coste adriatiche, per il resto il cielo si presenterà sereno. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulla Sicilia orientale e sul reggino ionico, per il resto il sole splenderà indisturbato senza alcun ostacolo. Temperature stabili.