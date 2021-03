Meteo Sicilia, giornata tra sole e nuvole, stazionarie le temperature

02/03/2021

Seppur in fase di graduale indebolimento, l‘anticiclone rinnova ancora condizioni di diffusa stabilità. Locali addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna, più insistenti ed estesi a ridosso di Sicani, Madonie, Nebrodi ed Etna. Temperature stazionarie. Venti deboli di direzione variabile, in locale rinforzo da E-SE sul Canale di Sicilia. Mari: poco mosso il basso Tirreno, fino a mossi lo Ionio meridionale e il Canale di Sicilia. Giovedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da possibili foschie mattutine su Lombardia e Veneto e nubi sparse sul resto delle regioni, ma meno in Emilia. Temperature massime tra 12 e 18 gradi. Centro: La giornata sarà soleggiata e mite sui settori peninsulari, senza precipitazioni e con valori termici fino a 16 gradi. Sulla Sardegna meridionale, cielo molto nuvoloso. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulla Sicilia e sul reggino ionico, per il resto il sole splenderà indisturbato senza alcun ostacolo. Temperature stabili. Venerdì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile sull’arco alpino del Triveneto e in Liguria e con qualche precipitazione sparsa. Cielo irregolarmente sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso, anche coperto in Umbria e Toscana con precipitazioni. Temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi, minime a 1-8 gradi. Sud: Pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

