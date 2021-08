Per venerdì 13 agosto, temperature in flessione

Ancora afa e caldo in Sicilia per il 12 agosto, bollino rosso a Palermo con 39 gradi percepiti

Rischio incendio in otto province su nove e 41 gradi previsti nel Nisseno

Per il 13 agosto temperature in flessione ma ancora bollino rosso a Palermo

Le temperature elevate sono ancora protagoniste in Sicilia assieme ad un afa pressante. Tuttavia, per le giornate del 12 e del 13 agosto, i valori massimi sono in discesa anche se rimangono ancora prossimi ai 40 gradi. Lontani, dunque – almeno in teoria – dalle punte record toccate nelle ore precedenti.

Dal punto di vista meteorologico, giovedì 12 agosto è caratterizzato da un cielo soleggiato con un po’ di velature. Precipitazioni assenti o non rilevanti, venti da deboli a moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali, specie su zona occidentale. Mari da calmo a quasi calmo.

Temperature in generale calo, localmente sensibile, fino a marcato sulla zona orientale; valori massimi da elevati a molto elevati, specie sui settori sudoccidentali.

Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina

Bollino rosso a Palermo. Secondo il nuovo avviso della protezione civile regionale (il 171), nel capoluogo della regione le temperature percepite arriveranno fino a 39 gradi.

Anche a Catania sono previsti 39 gradi ma le ondate di calore, secondo il bollettino, sono di livello 1 (giallo). Stesso livello di pericolosità a Messina ma sono previsti 38 gradi di massima percepita.

Rischio incendi elevato in otto province

Per il 12 agosto ben otto province su nove sono a rischio elevato di roghi. Previsione di pericolosità alta e livello d’attenzione ovunque tranne nel Messinese dove è prevista una pericolosità media ed un livello di preallerta arancione.

Afa anche nelle altre città

Farà molto caldo ovunque con punte di 41 gradi nel Nisseno, 37 nel Ragusano, 36 nel Siracusano, nell’Ennese e nell’Agrigentino. Afa intensa.

Nel resto d’Italia

Al nord, alta pressione via via sempre forte sulle nostre regioni: giornata stabile e soleggiata su tutti i settori; venti da direzioni variabili, mari poco mossi. Clima caldo.

Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori massimi in aumento.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature in calo.

Per venerdì 13 agosto, temperature in flessione

Giornata soleggiata con qualche nuvola di passaggio. Venti deboli o moderati ovunque, mari calmi o quasi calmi.

Ancora bollino rosso a Palermo

Calano i valori previsti ma ancora bollino rosso a Palermo per ondate di calore di livello 3. Nel capoluogo siciliano sono previsti 37 gradi di temperatura massima percepita. Bollino giallo a Catania e Messina con rispettivamente 38 e 37 gradi.

Anche nel Nisseno sono previsti 37 gradi, 35 gradi nel Siracusano, nell’Agrigentino, nel Trapanese.

Nel nord Italia, alta pressione Lucifero. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; punte di 38°C a Bologna. Venti settentrionali.

Al centro la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Punte massime di 39°C.

Nel resto del sud la giornata sarà caratterizzata ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.