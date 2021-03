LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Maltempo in Sicilia nelle prossime ore. In tutta l’isola la giornata di domani sarà caratterizzata da pioggia, anche a carattere temporalesco. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico per le prossime ventiquattro ore.

Domani, oltre alla pioggia e al vento, la giornata sarà caratterizzata da un ulteriore abbassamento delle temperature. Le massime che si registreranno in gran parte della Sicilia oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi. Sabato non dovrebbe andar meglio: nella seconda parte della giornata si alterneranno piogge e schiarite con un lieve miglioramento in serata. Le temperature rimarranno stabili con massima comprese tra 10 e 14 gradi.