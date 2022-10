Meteo Sicilia, allerta vento in attesa del ritorno del caldo, LE PREVISIONI

Redazione di

02/10/2022

Si attenua l’ondata di maltempo che ha causato danni e disagi nelle ultime 36 ore ma la perturbazione che in queste ore ha raggiunto l’Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo su buona parte del centro sud, con piogge e temporali diffusi in particolare sul versante tirrenico.

Allerta gialla della protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede

dal pomeriggio di ieri precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Sicilia. Piogge che continueranno ad interessare anche Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato una allerta gialla per su 11 Regioni dalla giornata di ieri, sabato, fino a domenica. le regioni interessate sono: Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania,

Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Le previsioni, vento in attesa del ritorno del caldo

Le previsioni comunicato dal sito ilMeteo.it, parlano di venti forti e condizioni variabili in attesa del ritorno del caldo che caratterizzerà il mese di ottobre in Sicilia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 02 OTTOBRE

Nord: L’alta pressione delle Azzorre garantirà una giornata in prevalenza soleggiata salvo più nubi in Liguria e sui confini alpini in genere.

Centro: I venti di Libeccio porteranno più nubi sull’alta Toscana, sarà soleggiato con cielo sereno sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Sud: La presenza dell’alta pressione garantirà una giornata soleggiata con cielo più nuvoloso soltanto sulle coste tirreniche. Clima mite.

LUNEDI’ 03 OTTOBRE

Nord: Ottobrata sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo sereno o con più nubi solo sui confini.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Sardegna e sulle coste tirreniche. Clima quasi estivo.

Sud: Il sole sarà prevalente ma il cielo sarà più nuvoloso su Campania, Basilicata e Calabria. Clima molto mite di giorno. Venti variabili.