Massime tra i 21 ed i 26 gradi

Alta pressione con annuvolamenti e temperature pressoché stazionarie tra i 21 ed i 26 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 9 aprile.

Su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Massime tra i 21 ed i 26 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 23 ad Enna e Messina, 24 a Palermo, 26 a Ragusa e Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione diminuisce per l’arrivo di una perturbazione atlantica carica di piogge e temporali con grandine. Tempo che peggiora al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse nel pomeriggio e poi sera. Attesa una fase di maltempo sulla Lombardia in nottata. Tempo più asciutto sulla pianura del Nordest. Temperature in diminuzione al Nordovest. Venti da sud.

Centro e Sardegna. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e così in questa giornata il cielo diventerà via via più nuvoloso o anche molto nuvoloso, coperto in Sardegna e gradualmente in Toscana. Non sono attese precipitazioni se non in nottata sull’alta Toscana. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Temperature in contenuta diminuzione. Mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in lieve aumento, venti deboli da direzioni variabili. Mari generalmente poco mossi.

Mercoledì 10 aprile

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

Nord. Un ciclone in spostamento dal Mar Ligure alla Sardegna provoca una fase di maltempo con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, spesso temporalesche e accompagnate da grandinate e colpi di vento. Nevicherà sulle Alpi più settentrionali sopra i 900 metri circa. Entro sera migliora ovunque con cielo sereno. Sensibile diminuzione delle temperature.

Centro e Sardegna. Il passaggio di un vortice temporalesco crea un po’ di scompiglio atmosferico su alcune zone. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio, regioni dove potranno esserci precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Altrove sarà più asciutto, ma in nottata peggiorerà sulle Adriatiche. Calo termico, venti sostenuti.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un deciso aumento della nuvolosità un po’ ovunque, anche con cielo a tratti coperto. Sono attese alcune precipitazioni, generalmente di modeste entità, lungo le coste tirreniche peninsulari. Temperature in diminuzione, venti variabili e mari via via mossi o molto mossi, specie il Tirreno.