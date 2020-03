Le previsioni

Ancora pioggia e vento in Sicilia. Domani, venerdì 27 marzo, il maltempo, accompagnato da venti forti e tesi, continuerà a infuriare. La circolazione ciclonica in azione tra la Sardegna e la Sicilia che sta determinando condizioni di forte instabilità non accenna ad allontanarsi. Acquazzoni anche a carattere di temporale si sono abbattuti in questi giorni, e anche domani la pioggia la farà da padrona. Attese molte nubi e precipitazioni sparse su gran parte dei settori, più diffusi su Sicilia . Anche per domani in Sicilia è confermata dalla Protezione Civile Regionale l’allerta gialla “si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, mareggiate sulle coste esposte” dice il bollettino.

Nel dettaglio, al mattino pioggia su aree interne, trapanese, agrigentino, ragusano e siracusano. Velature e parziale nuvolosità altrove. Progressivo peggioramento dal pomeriggio fino a sera con piogge attese su tutta l’isola. Possibilità di violenti temporali nell’agrigentino e nel trapanese.

Temperature tuttavia in continuità con la giornata di oggi, con un lieve rialzo nel settore tirrenico occidentale e nel versante orientale. Nelle ore centrali, tra i 14°C e i 15°C le massime a Trapani e Palermo, 13°C ad Agrigento, 15°C a Messina, 10°C Caltanissetta, 13°C a Siracusa, 17°C a Catania, 9°C a Ragusa, 7°C ad Enna. Venti tesi tra sudest e sudovest con mari mossi e molto mossi.