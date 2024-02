Ma per giovedì 22 febbraio è atteso un miglioramento

Pioggia e instabilità continuano in Sicilia anche per la giornata di mercoledì 21 febbraio. Infiltrazioni umide determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 16 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 13 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Temporaneo aumento della pressione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare la possibilità di nebbie, anche diffuse e fitte al mattino, sulla pianura centro-orientale, in dissolvimento dalle ore centrali. Clima piacevole di giorno.

Centro e Sardegna. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, quanto meno temporaneamente. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà generalmente sereno o al più poco nuvoloso. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni con clima gradevole di giorno. Venti deboli.

Sud e Sicilia. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni e così se al mattino ci saranno ancora delle piogge su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio le precipitazioni abbandoneranno lentamente l’isola, si esauriranno in Calabria. Sul resto delle regioni avremo invece un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature grossomodo stazionarie.

Giovedì 22 febbraio

Torna l’alta pressione che garantisce un miglioramento delle condizioni meteo portando tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. La pressione cede bruscamente e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà coperto. Ci saranno precipitazioni, perlopiù modeste sulle zone pianeggianti e più consistenti sui settori alpini e prealpini dove nevicherà mediamente sopra i 1200 metri. Le temperature sono previste in diminuzione. I venti soffieranno da sud, generalmente debolmente.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà in gran parte coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna possibile sul massese. I venti soffieranno da sud, le temperature subiranno una contenuta diminuzione di giorno. I mari risulteranno via via più mossi.

Sud e Sicilia. La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni per cui questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma se il cielo al mattino si presenterà sereno, nel corso del giorno la nuvolosità aumenterà gradualmente fino a diventare irregolare. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni mentre i venti gireranno dai quadranti meridionali.