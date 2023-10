Massime prossime ai 30 gradi

Sole e temperature estive prossime ai 30 gradi. Continua il bel tempo in Sicilia anche per la giornata di lunedì 23 ottobre grazie all’alta pressione che prosegue la sua azione.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature estive

Rimangono estive le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 23 ed i 29 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 25 a Catania, 23 ad Enna, 24 a Messina, 29 a Palermo, 25 a Ragusa, 26 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Mattinata subito un po’ piovosa in Piemonte, poi peggiorerà gradualmente su tutto il Nordovest entro sera. Nubi sparse altrove.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Valori massimi fino a 25 gradi.

Sud: Pressione in aumento. La giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata, con temperature massime prossime ai 30 gradi sulla Sicilia.

Martedì 24 ottobre

L’alta pressione continua la sua azione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Questa giornata sarà contraddistinta da precipitazioni anche forti su gran parte delle regioni, più soleggiato soltanto sulla Romagna.

Centro: Un’intensa perturbazione porta una fase di maltempo sulla Toscana e nel pomeriggio e sere anche su Umbria e Lazio. Nubi sparse altrove.

Sud: Martedì, pressione stabile su molte regioni, ma non sulla Sardegna dove potranno verificarsi piogge e locali temporali. Venti meridionali.

Mercoledì 25 ottobre

Nord: In questa giornata pioverà maggiormente su Alpi e Prealpi centro orientali e inoltre sul Triveneto. Venti forti di Libeccio.

Centro: Precipitazioni sparse, spesso temporalesche, interesseranno principalmente le regioni tirreniche e l’Umbria. Soleggiato altrove.

Sud: Tempo instabile sulle regioni, infatti ci saranno rovesci o temporali su Sardegna, Sicilia e su molte zone delle regioni peninsulari.