Le previsioni in Sicilia

Anche domani, sabato 11 aprile, si conferma una giornata decisamente primaverile di sole e temperature nella media stagionale. Siamo in una fase di alta pressione anticiclonica che garantisce condizioni meteo stabili e improntante al bel tempo.

Domani infatti ci attende un sabato soleggiato con cieli completamente sereni su gran parte dell’isola, eccetto per qualche lieve velatura nel settore orientale. Queste condizioni favorevoli perdureranno almeno fino alla domenica di Pasqua determinando un incremento delle temperature, decisamente più primaverili

Nel dettaglio, cieli sereni e soleggiati per tutto l’arco della giornata nei settori occidentali, mentre la presenza di qualche addensamento smorzerà un po’ il soleggiamento sul litorale orientale.

Temperature minime e massime in ulteriore aumento ovunque in forza dell’alta pressione in arrivo sulla nostra regione. Punte di 21°C nel catanese, nel trapanese, nel siracusano e nel palermitano nelle ore centrali. Tra i 17°C e i 18°C altrove. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari tutti quasi calmi o al più poco mossi.