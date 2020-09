Le previsioni in Sicilia

Un’altra giornata di instabilità quella prevista per domani in Sicilia. L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 19°C e punte di 26°C. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso; Canale mosso.

Al Nord nubi a tratti compatte in Liguria con possibili piogge mattutine sulle province di Levante; cieli in prevalenza velati altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 23. Al Centro fasi soleggiate alternate a sterili velature in transito; variabilità e qualche pioggia sull’alta Toscana. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24. Al Sud giornata stabile e asciutta; locali addensamenti a carattere sparso su Crotonese e basso Tirreno. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28.

Previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì – Nord tempo in graduale peggioramento a partire da Ovest; in serata rovesci e temporali anche intensi su Liguria e arco alpino occidentale. Temperature stabili, massime tra 20 e 23. Al Centro nubi e rovesci su medio-alta Toscana, intensi sulla Lunigiana; variabilità e assenza di precipitazioni altrove. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 24. Al Sud nuvolosità a carattere irregolare, più compatta su Campania e Sicilia occidentale; non esclusi isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27.

Venerdì – Al Nord marcata instabilità con occasione per rovesci diffusi e locali temporali, intervallati da brevi e fugaci schiarite, specie al Nord Est. Temperature senza variazioni, massime tra 19 e 23. Al Centro nuvolosità compatta e rovesci diffusi sulle regioni tirreniche, maggiore variabilità sulle Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24. Al Sud giornata con tempo ovunque stabile e soleggiato, maggiore nuvolosità attesa sulle regioni tirreniche.