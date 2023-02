L’atteso maltempo è arrivato anche in Sicilia dove ha anticipato di 24 ore la fase più piovosa e la discesa repentina delle temperature anche se già ieri aveva dato un assaggio alle Eolie. Inizialmente prevista per domenica l’inversione di tendenza meteo e poi posticipata a martedì, la svolta è invece arrivata nella notte fra domenica e lunedì’, più vicina alle previsioni iniziali. Così il ciclone che ha colpito la campania si è esteso fino a calabria e Sicilia portando pioggia e temperature più in linea con la media stagionale rispetto a quelle, calde, degli ultimi giorni

Il sito iLMeteo.it comunica le nuove previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. eccole, area per area del paese e giorno per giorno

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO

Nord: Cielo coperto su gran parte delle regioni, ma in prevalenza asciutto. Soltanto sul Piemonte occidentale e in Emilia nevicherà in pianura.

Centro: Ciclone in azione con neve a bassa quota su Umbria e Toscana e sulle Marche, a 1200m sul Lazio. A tratti instabile sul resto delle regioni

Sud: Un ciclone influenza la Campania con piogge, anche temporalesche e nevose dai 1300 metri. Rovesci in Lucania, alta Calabria e Puglia.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Nord: Martedì, giornata invernale; cielo spesso coperto al Nordovest, più soleggiato invece al Nordest. Temperature in lieve aumento ovunque.

Centro: Cielo coperto e piogge via via più diffuse su tutte le regioni. La neve scenderà oltre gli 800 metri in Toscana e sopra i 1200 m altrove.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo dalla Sardegna verso il resto delle regioni a partire dal pomeriggio.

MERCOLEDI’ 01 MARZO

Nord: Tempo in peggioramento a patire dal Emilia Romagna, Liguria e poi Veneto e il resto del Nordovest. Nevicate a quote collinari.

Centro: Un vortice influenza le nostre regioni con precipitazioni diffuse, anche moderate e a tratti forti. La neve scenderà sopra i 500 e 800 m.

Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Lucania e Puglia, ma soltanto al mattino. Soleggiato altrove