Allerta gialla nell'isola

Ancora maltempo in Sicilia con precipitazioni. Prosegue la fase di tempo instabile sulle nostre regioni con un via vai di perturbazioni responsabili di rovesci e temporali alternati a schiarite e momenti asciutti.

In particolare tra venerdì e sabato è atteso in sopraggiungere di un impulso fresco dall’Atlantico con nuovi fenomeni in particolare tra Campania, Calabria e ovest Sicilia mentre la risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa porterà delle piogge in Sicilia centro orientale. Venti tesi di scirocco.

Allerta gialla in Sicilia

L’allerta gialla interessa tutta l’isola a partire da oggi pomeriggio. Lo rende noto la protezione civile regionale attraverso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 22272 diramato poco fa e valido fino alle 24 di venerdì 30 settembre.

Queste le indicazioni per la giornata di venerdì 30 settembre. Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Isole Eolie: cielo nuvoloso, con nubi in aumento nel corso del pomeriggio/sera con possibili precipitazioni, specie sui settori a ovest e a nord dell’arcipelago.

Salgono ancora le temperature

Nuovo aumento atteso delle temperature nell’isola. Le massime tornano a salire ovunque. Previsti tra i 22 ed i 31 gradi, con valori ampiamente sopra la media del periodo.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 26 a Catania, 22 ad Enna, 24 a Messina, 31 a Palermo, 23 a Ragusa, 26 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Precipitazioni possibili ovunque. È atteso un miglioramento soltanto in serata. Temperature massime in diminuzione, stabili le minime.

Centro: Giornata instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna dove sono attese precipitazioni anche molto forti. Nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: Le precipitazioni interesseranno maggiormente la Campania, anche sotto forma di temporale. Sul resto delle regioni più sole.

Per sabato 1 ottobre

La circolazione depressionaria si muove verso sud est e apporta ancora marcato maltempo su Campania e tra Sicilia e Calabria con fenomeni temporaleschi anche intensi. Tendenza a miglioramento a partire da ovest. Venti moderati in rotazione da Ovest-Nord-Ovest, temperature in calo tra Sicilia e Calabria

Nord: Il tempo sarà più asciutto, ma non mancheranno le ultime precipitazioni sui confini alpini. Temperature massime in aumento.

Centro: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma non mancheranno ancora delle precipitazioni a carattere irregolare sui rilievi.

Resto del Sud: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni più diffuse e forti su Campania e Calabria, più occasionali altrove.