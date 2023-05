Temperature in aumento

La pressione torna ad aumentare in Sicilia per la giornata di venerdì 26 maggio. Questo favorisce un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 20 ed i 27 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 26 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sulle Dolomiti.

Clima caldo. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo occasionali temporali pomeridiani tra Lazio e Molise. Clima caldo.

Resto del Sud: Correnti più fresche in quota daranno vita ad alcuni temporali pomeridiani sugli Appennini e sulle vicine ad essi, sarà soleggiato altrove.

Per sabato 27 maggio, giornata assolata

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Temporali interesseranno l’arco alpino e prealpino occidentale, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori salvo più nubi in Liguria.

Centro: L’anticiclone Zèfiro aumenta di potenza pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con sole prevalente.

Sud: Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, soltanto sul Cilento e sui rilievi di Calabria e Basilicata scoppieranno temporali pomeridiani.

Domenica 28 maggio

Nord: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo temporali sulle Alpi.

Centro: In questa giornata avremo un ampio soleggiamento su gran parte delle regioni salvo temporali pomeridiani tra Lazio e Abruzzo.

Sud: La giornata trascorrerà col bel tempo salvo isolati piovaschi o brevi temporali su Cilento, provincia di Catania e rilievi della Calabria.