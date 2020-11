Le previsioni in Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Al Nord in prevalenza nuvoloso con deboli piogge in Liguria e in arrivo serale anche sul Piemonte, nebbie anche spesse nottetempo in Valpadana. Temperature in calo, massime tra 14 e 18. Al Centro nuvoloso in Toscana con qualche pioggia, locali nubi basse tra Umbria e Lazio. Meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. Al Sud discreto pur con velature di passaggio, qualche addensamento sul basso Tirreno e locali banchi di nebbia nottetempo. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 18 e 23.

Mercoledì – Al Nord generalmente molto nuvoloso con qualche apertura sul Nordest, deboli piogge tra Nordovest, Lombardia e Trentino. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 13 e 18. Al Centro nuvoloso o variabile lungo il Tirreno e sulle Marche con qualche occasionale pioviggine in Toscana, più soleggiato altrove. Temperature in lieve flessione, massime tra 15 e 20. Al Sud qualche addensamento nuvoloso sull’area tirrenica, senza fenomeni. Maggiori schiarite su Adriatico e Ionio. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

Giovedì – Al Nord prevalgono cieli nuvolosi in Valpadana con foschie e locali nebbie al mattino, più sole su Alpi e pedemontane. Temperature in lieve rialzo, massime tra 15 e 19. Al Centro nuvoloso o variabile lungo l’Adriatico ma senza fenomeni, ampie aperture con locali velature su Sardegna e tirreniche. Temperature senza variazioni, massime tra 15 e 20. Al Sud qualche addensamento nuvoloso su Adriatico, dorsale e basso Tirreno con eventuali isolate pioviggini. Meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.