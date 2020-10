Le previsioni in Sicilia

Giornata con poche nuvole e ampi spazi di sereno quella prevista per domani in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 23°C. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord stabile ma con sole offuscato da velature e nubi alte, specie su Triveneto ed Emilia Romagna. Nebbie nottetempo lungo il Po. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. Al Centro cieli velati per gran parte del giorno; nottetempo e al mattino formazione di nubi basse e nebbie sulle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud sole e nubi alte e stratiformi di passaggio; maggiori annuvolamenti sul basso Tirreno con locali pioviggini. Temperature stabili, massime comprese tra 17 e 22.

Previsioni per i prossimi giorni.

Sabato – Al Nord cieli sereni o leggermente velati su Alpi, Prealpi e Triveneto; nottetempo e al mattino banchi di nebbia in Val Padana, anche fitti lungo il Po. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nottetempo e al mattino nebbie anche estese nelle vallate interne. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Sud cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti tra Calabria tirrenica e Messinese. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 23.

Domenica – Al Nord alta pressione e bel tempo sui rilievi e le zone pedemontane; nebbie in Valpadana e nubi basse in Liguria, qui con locali pioviggini. Temperature in calo sulle pianure, massime tra 15 e 19. Al Centro tempo ben soleggiato; qualche nebbia o nube bassa nottetempo e al mattino nelle valli interne tosco-umbre. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Sud alta pressione con cielo sereno o velato; qualche annuvolamento in più sul versante tirrenico calabrese. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23.