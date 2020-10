Le previsioni in Sicilia

Giornata nel segno del bel tempo quella prevista per domani in Sicilia.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso; Canale mosso.

Al Nord alta pressione e tempo stabile ma con cieli spesso offuscati dal transito di velature e nubi alte. Addensamenti su centro-est Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18. Al Centro molte nubi, foschie dense e isolate pioviggini tra Toscana e Umbria; altrove cieli velati con banchi di nebbia nelle valli. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud variabilità e qualche sporadico fenomeno sul basso Tirreno, in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì – Al Nord tempo stabile ma con sole ancora offuscato dal transito di velature e nubi alte, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna fino al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18. Al Centro cieli da poco nuvolosi a velati, nottetempo e il mattino formazione di nubi basse e nebbie sulle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud sole prevalente seppur con qualche velatura del cielo in transito e locali annuvolamenti sul basso Tirreno. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Sabato – Al Nord cieli sereni o leggermente velati su Alpi, Prealpi e Triveneto; nottetempo e il mattino banchi di nebbia in Val Padana, anche fitti lungo il Po. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18. Al Centro cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, nottetempo e il mattino formazione di nebbie nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti tra Calabria tirrenica e messinese. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 23.