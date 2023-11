Temperature in discesa

L’autunno è arrivato sia pure con grande ritardo. Dopo l’allerta meteo di ieri e dopo i danni dovuti al vento in quasi tutte le province siciliane anche la domenica è caratterizzata dal vento che abbassa le temperature. Sono venti di minore intensità e con raffiche sporadiche ma di temperatura artica.

Queste le condizioni meteo in Sicilia per la giornata di domenica 26 novembre e per i giorni a seguire secondo quanto reso noto dal sito ilMeteo.it.

Venti artici soffiano sulla regione pertanto la giornata caratterizzata da un clima invernale, ma il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime non più alte di 16 gradi, valori notturni in sensibile diminuzione.

Lunedì, una debole perturbazione sfiora la nostra regione nel corso del pomeriggio e poi sera con cielo via via più coperto o molto nuvoloso, ma senza precipitazioni degne da essere menzionate. Temperature massime non più alte di 18 gradi, valori notturni grossomodo stazionari. Venti di Libeccio.

Continua la discesa delle temperature in Sicilia. Minime tra 1 e 12 gradi; massime comprese tra 9 e 18 gradi.

Previsti 5 gradi ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 8 a Catania, 1 ad Enna, 10 a Messina, 12 a Palermo, 2 a Ragusa, 4 a Siracusa, 10 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Alta pressione, ma soffiano venti freddi da nord. Clima invernale. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di veloci piogge sulle coste della Puglia. Risveglio mattutino gelido su tante città. Mari meridionali molto mossi. Temperature in calo.

Lunedì 27 novembre

Nord: Entro sera peggiora da ovest verso est con precipitazioni via via più diffuse e nevose a quote collinari, localmente in pianura di notte.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare dalle regioni tirreniche verso il resto dei settori. Piogge molto forti sul Lazio. Neve copiosa a 1400 metri

Sud: Il tempo inizierà a peggiorare dalla Sardegna verso la Campania e poi Basilicata e Puglia. Attese piogge abbondanti in Campania.

