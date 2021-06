Isola ancora nella graticola

Per il 27 giugno ancora bollino rosso a Palermo e Catania

Nelle due città sono previsti 36° di temperatura massima percepita

A Messina allerta arancione con 38 gradi di temperatura massima percepita

Il caldo non mollerà l’isola per neanche per il 28 giugno

Non si attenua la morsa di calore che stringe la Sicilia. Pur non essendoci i livelli record che hanno caratterizzato i giorni di questa settimana che sta passando agli archivi, le giornate del 27 e 28 giugno presenteranno comunque temperature piuttosto elevate.

Bollino rosso a Palermo e Catania ma afa ovunque

E se a Palermo e Catania, come da bollettino della protezione civile siciliana, per il 27 giugno sarà una nuova giornata da bollino rosso (36 gradi di temperatura massima percepita), ed a Messina l’allerta salirà ad arancione (38 gradi percepiti), le temperature sfioreranno i 40 gradi nell’Agrigentino e nel Nisseno. In quelle zone sono previsti 39 gradi. Afa anche nel Ragusano, 37 gradi. Generalmente nell’isola non si scenderà sotto i 32 gradi.

I venti soffieranno con intensità debole o moderata ovunque. Mari calmi e quasi calmi.

Soleggiato praticamente ovunque mentre nelle ore pomeridiane sono previste leggere piogge nel Catanese con velature nell’Ennese.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi occidentali, per il resto il sole sarà prevalente.

Al centro, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Clima più caldo.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il bel tempo. Clima un po’ meno caldo rispetto ai giorni precedenti.

Per lunedì 28 giugno

Anche la giornata del 28 giugno si prospetta non troppo diversa. Afa e calore non daranno alcuna tregua. Si segnalano temperature vicine ai 40 gradi. In provincia di Trapani sono previsti 39 gradi, 38 nel Palermitano e nel Nisseno. Temperature alte ovunque.

Cielo sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. Venti moderati. Mari, poco mosso nel Trapanese e calmi o quasi calmi nel resto dell’Isola.

Nel resto d’Italia, al nord la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno salvo temporali sui confini alpini occidentali.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi.

Nel resto del sud sono previste generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Temperature massime in aumento e fino a picchi di 36°C.