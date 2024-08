Massime vicine ai 35 gradi

Continua l’azione dell’anticiclone africano Caronte con una nuova giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso ovunque; da segnalare soltanto qualche maggiore addensamento nuvoloso sulle zone interne al pomeriggio. Temperature ancora stazionarie e molto caldo. Queste le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 12 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Massime comprese tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 33 a Catania, 31 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Prosegue l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone africano Caronte: la mattinata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane, tuttavia, potranno scoppiare dei temporali anche intensi sulle Alpi occidentali e sulle Dolomiti: le precipitazioni potrebbero risultare a carattere di nubifragio e non sono escluse grandinate.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Caronte continua a imporsi su tutte le regioni. Questa giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna. Soltanto nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili dei maggiori addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi appenninici. Sulla Sardegna, ampio soleggiamento e clima sempre rovente.

Sud e Sicilia. Prosegue l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone africano Caronte: le regioni meridionali vivranno una nuova giornata all’insegna di un tempo ampiamente soleggiato, senza precipitazioni e con un clima davvero molto caldo. Anche sulla Sicilia il tempo resterà sempre soleggiato e asciutto dal mattino fino a sera. Venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

Martedì 13 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Pressione che cede lievemente nel corso del giorno. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, con temperature minime sempre al di sopra dei 20°C. Con il passare delle ore aumenterà l’instabilità a carico dei rilievi alpini: qui potranno verificarsi dei temporali anche piuttosto forti. Migliora ovunque entro sera, con cielo poco nuvoloso e clima sempre afoso.

Centro e Sardegna. Pressione non così salda. Al mattino il sole sarà prevalente su tutte le regioni e non vi saranno precipitazioni. Poi, dopo metà giornata, ecco che aumenterà sensibilmente l’instabilità sui settori montuosi: tra Marche, Abruzzo e Umbria potranno verificarsi dei temporali anche di moderata intensità, con locali grandinate. Entro le ore serali è prevista una cessazione dei fenomeni.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte riesce a comandare sempre il tempo su tutte le regioni. Anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso; al pomeriggio potrebbe aumentare la nuvolosità soprattutto sui rilievi della Campania e della Calabria, ma senza precipitazioni associate. Venti da direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi.