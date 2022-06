Sarà un clima estivo ma con caldo non eccessivo quello che governerà la prima metà della settimana appena iniziata. l’anticiclone protegge soprattutto le regioni del sud Italia e in particolare la Sicilia dove si respirerà aria da estate piena e godibile. Qualche annuvolamento nel Sud Italia si registrerà solo nella giornata di oggi sulla Calabria ma si tratterà di nuvole innocue che non portano pioggia ne abbassamento delle temperature. Il modello previsionale si estende anche oltre e prevede che non ci saranno particolari variazioni neanche nella seconda parte della settimana

Nel dettagli ecco le previsioni del sito iLMeteo.it sull’Italia per i prossimi giorni fino a metà settimana, divise area per area del paese e giorno per giorno.

LUNEDI’ 13 GIUGNO

Nord: Giornata in gran parte soleggiata con cielo sereno. Da segnalare soltanto alcuni piovaschi pomeridiani sulle Alpi del Triveneto.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Clima caldo estivo.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da una certa nuvolosità sulla Calabria interna, ma sarà innocua. Altrove il cielo sarà sereno.

MARTEDI’ 14 GIUGNO

Nord: Molte nubi al mattino, poi il cielo tornerà poco nuvoloso. Lieve calo delle temperature massime, appunto per la nuvolosità più presente.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da molte nubi sugli Appennini, ma con scarse precipitazioni, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud: Anticiclone che protegge le regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO

Nord: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente; da segnalare un aumento della nuvolosità lungo i settori montuosi. Venti meridionali.

Centro: Alta pressione sulle nostre regioni; fatta eccezione per un aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi il sole sarà prevalente.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo gradevole.