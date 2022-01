Per domenica 16 gennaio, giornata più soleggiata

Il fine settimana in arrivo vedrà l’affermazione dell’anticiclone azzorriano sul Mediterraneo ed in Sicilia. Tuttavia si tratterà di un timido anticiclone. Sotto l’aspetto atmosferico, per la giornata di sabato 15 gennaio, si osserva un contesto variabile, a tratti nuvoloso, sul settore occidentale e settentrionale dell’isola, con occasionali piovaschi sparsi domenica al primo mattino sul settore tirrenico. Maggiori schiarite altrove.

Venti deboli di Maestrale, a tratti moderata sui settori occidentali. Mari generalmente mossi sabato.

Temperature in lieve rialzo

Temperature in rialzo nei valori massimi ma tra la notte e il primo mattino si attendono diffuse minime ad una cifra ove resisterà assenza di vento e cielo sereno. Massime tra 10 e 16 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 14 a Ragusa, 16 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna nordoccidentale e prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 11 e 14°C.

Resto del sud la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso o localmente coperto su Calabria meridionale, altrove si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Per domenica 16 gennaio, giornata più soleggiata

Condizioni di stabilità atmosferica in Sicilia per la giornata di domenica 16 gennaio. Sole prevalente altrove, salvo locali addensamenti nuvolosi su Palermitano, Messinese e Reggino. Temperature in generale rialzo nei valori massimi; minime in calo. Venti deboli o moderati, prevalentemente disposti dai quadranti nordorientali.

Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Canale di Sicilia, fino a molto mosso lo Ionio a largo. Mosso domenica il basso Canale di Sicilia e il basso Ionio.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Ci saranno altresì locali foschie o nebbie in pianura, ma non pioverà. Venti deboli dai meridionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle coste tirreniche e sull’alta Toscana, sarà più sereno sul resto delle regioni. Venti deboli variabili.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi in Calabria.