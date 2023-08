Temperature massime stazionarie

Non si ferma il caldo afoso in Sicilia con tanto di bollino rosso a Messina, arancione a Palermo e giallo a Catania e temperature massime percepite superiori ai 35 gradi e, in alcuni casi, prossime ai 40.

Per la giornata di sabato 26 agosto, l’alta pressione prosegue e garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Bollino rosso a Messina, arancione a Palermo

L’avviso 185 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore parla di bollino rosso a Messina. Nella città dello Stretto è indicata una temperatura massima percepita di 39 gradi. A Palermo è indicato bollino arancione con 36 gradi.

Bollino giallo a Catania con 37 gradi.

Rimangono stabili le temperature in Sicilia con valori massimi netti compresi tra i 32 ed i 36 gradi.

Previsti 34 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 32 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 35 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo.

Centro: Comanda il tempo ancora l’anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 36°C.

Sud: Condizioni stabili dell’atmosfera grazie all’anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Domenica 27 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico.

Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. In nottata temporali in Versilia.

Sud: L’anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.

Lunedì 28 luglio

Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su Lombardia e Nordest.

Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in forte peggioramento su Toscana e Umbria, altrove nubi irregolari.

Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.